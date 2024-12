Lucas Rangel rejeita barreiras no trabalho como influenciador digital: 'Amo ser vários'

Em depoimento exclusivo à edição especial de Criadores de Conteúdo da Revista CARAS, Lucas Rangel celebra conquistas em sua trajetória

Lucas Rangel (27) ocupa o sétimo lugar no ranking dos 10 criadores de conteúdo mais queridos pelos leitores da CARAS Brasil. Abaixo, o influenciador digital deixa um depoimento exclusivo à Revista e fala sobre sua trajetória nos ambientes digitais e celebra ter conseguido transformar a vida com seu trabalho; confira o relato completo.

Na infância, eu achei que seria um cientista, como o Dexter, que misturava tudo em seu laboratório e fazia coisas incríveis. Mas descobri que precisava estudar muito para isso. Quando mais velho, sem ideia do que seguir, me deparei com um universo completamente diferente, em que eu poderia ser vários!

Eu comecei na internet, quando tudo ainda era mato, há doze anos. Se alguém me perguntasse o que estava fazendo ao criar vídeos engraçados no extinto Vine, eu não tinha muito o que falar. Estava apenas me divertindo com meus amigos, tudo muito despretensioso, nem se falava sobre isso se tornar uma profissão!

Só entendi que estava trabalhando com isso ao me tornar o Viner mais assistido da América Latina. Tudo com apenas 16 anos! Passei, então, a migrar para outras redes, iniciando pelo YouTube, em que atualmente tenho mais de 1 bilhão de visualizações. Fazendo vídeos mais produzidos, montando quadros, ‘trolagens’, testes de brinquedos... Então, eu nunca mais parei.

Eu amo ser versátil, amo ser vários, sempre estou em busca de coisas novas e foi nesta profissão que eu me encontrei! Quando o Rangel de 17 anos fechou a sua primeira publicidade para uma multinacional, ele não imaginaria que hoje teria um prédio para a sua própria agência, a LR Contents, e seu grupo de empresas.

Já lancei livro e já tive um quadro na televisão, o Rangel, Câmera e Ação, no Mundo Disney, no SBT. Também tive filme na Netflix, já fiz turnê com peça de teatro… No final, é isso: são vários ‘Rangéis’ e me orgulho de todos eles!

O Rangel empreendedor também atua no nicho da beleza, com uma marca de skincare, a Essentia. Inclusive, nós retornamos com um lançamento maravilhoso, em janeiro de 2025! Voltando à versão influenciador... Nos últimos anos, eu sentia a necessidade de manter um conteúdo fixo, a constância vale muito, principalmente no Instagram. Hoje, faço tudo tão naturalmente, que até esqueço que é uma profissão.

Claro que há uma programação, junto a minha equipe, afinal, é um conteúdo entregue para a soma de quase 60 milhões de seguidores! Mas eu não gosto de me roteirizar.

Desenvolvemos juntos uma ideia, eles preparam tudo o que for necessário e sigo as gravações a partir daí. Também gosto bastante de lidar com o que os seguidores sugerem. Da minha mente, tem horas que aparecem muitos conteúdos inusitados, como a visita aos nossos ‘filhos Argentinos’, que ocorreu recentemente. Foram 160 milhões de views em apenas um dia! Saiu até em jornais de lá. Pensa numa pessoa que adora causar, essa pessoa sou eu!

O podcast PodEntrar também foi um projeto que me fez experimentar um novo Rangel: o que fuça a casa dos famosos. Sou muito amigo da Tata Estaniecki e amei quando recebi o convite para apresentar este programa no canal do PodDelas. O quadro é um sucesso único e segue crescendo cada dia mais.

Sempre fui muito solto e independente. Não me prendia a relacionamentos, até conhecer o meu grande amor, Lucas Bley. Me apaixonei à primeira vista. Estava satisfeito e não idealizava casamento, mas passei a despertar sonhos ao lado dele. Nos completamos! O que falta em mim, encontro nele, e vice versa. Quem sabe em breve essa família não acaba crescendo?

Eu me sinto bastante realizado! Evoluindo profissionalmente, sou muito grato aos meus seguidores por me apoiarem sempre. O Rangel de 16 anos, que começou no Vine, não imaginava aonde iria chegar, mas o Rangel de hoje sabe muito bem para onde ir. E que um dia se até na Lua eu puder pisar para criar algo, lá estarei! Prontinho! Fica a dica, Nasa!

