Lucas Rangel e Lucas Bley esclarecem sobre 'proibições' no casamento: 'Desafiador'

Os influenciadores digitais Lucas Rangel (27) e Lucas Bley (32) estão em contagem regressiva para a tão esperada cerimônia de casamento; o grande evento será no início de novembro. A internet está animada em acompanhar todos os detalhes da celebração. Em entrevista à CARAS Brasil, o casal abre sua intimidade ao falar do relacionamento e esclarece sobre as "proibições" na data especial: "Desafiador".

Recentemente, foi bastante comentado um vídeo de Bley onde ele revelou algumas coisas que os seus convidados estão proibidos de fazer na festa de casamento. A lista vai desde o tipo de roupa até certas atitudes que os convidados não podem ter. O casal esclarece sobre esse assunto.

"Eu acho que, às vezes, ficou com essa percepção de limitações, mas, na verdade, a gente deu bastante opção. A gente quis ser restritivo no sentido dos tons dos padrinhos e madrinhas. De modo geral, a ideia de fazer isso surgiu porque a gente não queria ninguém sendo sem noção", declara Rangel.

O noivo do influenciador digital esclarece que o código de vestimenta para o casamento possui mais de 10 páginas, mas é grande porque contém exemplos de trajes para cerimônia: "Inclusive, o dress code (código de vestimenta), tem 18 páginas porque são 18 páginas de exemplos aleatórios, um leque de exemplos que eles podem seguir, então, não está uma coisa tão restrita, mas sim cheia de exemplos", revela Bley.

Lucas Rangel e Lucas Bley estão juntos desde 2020 - JOÃO PAULO PRAIS

'MAIS INÉDITO'

Lucas Rangel confessa sobre os preparativos para o casamento. Sempre bem-humorado, ele brinca: "É quase que um teste para ver se o casal vai ficar junto mesmo pelo resto da vida, se você venceu a organização de um casamento, vai viver uma vida plena com seu cônjuge, porque é bem desafiador".

O casal revela que ainda não tem um destino marcado para celebrar a lua-de-mel, pois Rangel pretende viajar para uma cidade grande, mas Bley deseja comemorar na praia. Porém, eles mencionam que o destino deve ser um local que ainda não conhecem.

"O Bley quer um lugar praia, pode ser uma ilha, mas que continue sendo praia e eu quero Metrópole, sou apaixonado por cidades, mas eu vou querer conhecer algum lugar novo e ele também está com essa vontade, então, a gente está buscando um lugar novo, mas provavelmente a gente vai para o outro Hemisfério", revela Rangel.

O casal adianta alguns detalhes do grande evento e confessa que a cerimônia combina clássicos com um toque de modernidade. Rangel assume que o casamento tem uma proposta mais inédita e garante que o público vai se surpreender com as novidades.

"Vai ser uma cerimônia mais clássica, mas um clássico chique! Não fica achando que vai ser muito quadradona, é moderno. A gente quis fazer uma mistura e eu acho que as pessoas vão ver um tipo de casamento que não se vê muito por aí, é algo mais inédito", finaliza.

