CARAS Criadores de Conteúdo: Conheça os 25 influenciadores favoritos do público

Saiba mais sobre os 25 criadores de conteúdo que foram os mais votados para a próxima fase da votação de CARAS Criadores de Conteúdo

Na semana passada, o público teve a oportunidade de escolher seus criadores de conteúdo favoritos, com a chance de vê-los em uma edição especial da Revista CARAS. Dos 60 nomes inicialmente selecionados, 25 avançaram para a Fase 2, que acontece nesta semana.

E, continue lendo para conhecer mais sobre a história dos Top 25.

1º Yasmin Castilho

A primeira colocada é Yasmin Castilho. Conhecida por seu humor leve e contagiante, a influenciadora é natural de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina. Diariamente, ela compartilha sua rotina com seus mais de 4 milhões de seguidores. Casada com Lucas Provesi, ela é mãe do pequeno Bento. Em suas redes sociais é possível encontrar um pouco de tudo: conteúdos sobre trabalho, casamento, fé, pets, viagens, receitas e muito mais!

2º Virginia Fonseca

Sendo uma das criadoras de conteúdos mais virais dos últimos anos, Virginia Fonseca nasceu nos Estados Unidos e ganhou reconhecimento publicando vídeos no Youtube. Casada com o cantor Zé Felipe, ela encanta os internautas diariamente ao registrar sua rotina com os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Além de comandar o 'Sabadou com Virginia', no SBT, a empresária é dona de uma marca de cosméticos que fatura milhões anualmemente.

3º Jéssica Fidélix

Acumulando mais de 2 milhões de seguidores, a influenciadora Jéssica Fidélix ganhou o carinho do público com seu jeito espontâneo de ser! Nas redes sociais, ela compartilha ideias de looks icônicos, além de divertir os internautas diariamente compartilhando sua rotina com a família. E nem sempre ela está sozinha nessa. A filha, Helena, também surge no perfil da mamãe para arrancar risadas do público enquanto segue os passos de Jéssica.

4º Lucas Guedez

Querido pelo público, Lucas Guedez cresceu nas redes sociais fazendo parte do ramo do humor. Atualmente ao lado de Virginia no 'Sabadou com Virginia', ele também já esteve à frente do 'PocCast', junto com Rafa Uccman. Com mais de 8 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, o influenciador arranca risadas do público com seu jeito alegre e suas piadas. Além disso, os internautas amam acompanhar seu dia a dia nos Stories.

5º Alvaro

Natural de Maceió, Alagoas, Álvaro viralizou nas redes sociais em 2017 com um vídeo de apenas 12 segundos de duração, intitulado 'O Homem Itaipava'. De lá para cá, ele compartilha vídeos de humor ao lado da família e amigos, além de exibir sua rotina diária e mostrar viagens e memes na internet aos mais de 14 milhões de seguidores.

6º Rafael Uccman

Acumulando mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, Rafa Uccman nasceu em Fernandópolis, no interior de São Paulo, e começou na internet produzindo conteúdos para o Snapchat. Além de já ter estado ao lado de Lucas Guedez no 'PocCast', Rafa alegra os internautas ao compartilhar sua rotina de forma leve e cheia de piadas. Nas redes sociais, Uccman frequentemente arranca suspiros ao compartilhar suas montagens com looks femininos.

7º Tata Estaniecki

À frente do PodDelas, Tata tem crescido cada vez mais com seus projetos para a internet. Nascida na capital de São Paulo, ela é casada com o também youtuber Júlio Cocielo e deixa os seguidores encantados ao compartilhar a rotina ao lado do marido e dos filhos, Beatriz e Caio. Além disso, ela é dona de uma marca de sapatos, junto com a irmã, Louise Estaniecki, e comanda uma agência de influenciadores, faturando milhões por ano com seus trabalhos.

8º Josilene Vazz

Com seu jeito doce, Josi Vazz ganhou a internet ao abrir sua rotina de cuidados pessoais, looks e dia a dia. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, a influenciadora já participou do quadro 'Famosos da Internet', no Programa da Eliana, do SBT, e se aproxima dos internautas ao gravar conteúdos de "Arrume-se comigo".

9º Patrícia Ramos

Apresentadora, atriz e influencer, Patrícia Ramos nasceu no Rio de Janeiro e tem se destacado nas redes sociais nos últimos anos. Cristã desde a infância, ela viralizou criando conteúdos sobre o evangelho, além de compartilhar um humor leve e dicas de beleza. Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, ela já apresentou o Rede BBB e chegou a aparecer no Fantástico durante um especial de fim de ano, em 2017, atuando como backing vocal no reality musical Popstar no ano seguinte.

10º Viih Tube

Atualmente compartilhando conteúdos sobre rotina e maternidade, Viih Tube é natural de Sorocaba, São Paulo. Atriz, influenciadora e youtuber, ela criou seu canal no YouTube aos 12 anos de idade e ganhou destaque nacional ao participar do BBB21. Desde agosto de 2022, a loira vive um relacionamento com o também ex-BBB Eliezer, com quem se casou em março de 2023. Juntos, eles são pais de Lua Di Felice e Ravi, que ainda está na barriga.

11º Lucas Rangel

Conhecido por estar por dentro das tendências e inovar em vídeos descontraídos e bem humorados, Lucas Rangel acumula mais de 23 milhões de seguidores. Ele ganhou o público com sua personalidade espontânea. Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele compartilha sua rotina com a familía e amigos, além de sempre trazer um produto diferentão para testar junto com os fãs. O influenciador se casará, em novembro deste ano, com o namorado Lucas Bley.

12º Arthur Paek

Com mais de 5 milhões de seguidores, Arthur Paek viralizou com seus vídeos de receita com edições dinâmicas e pratos de dar água na boca. Além de brilhar na cozinha sozinho, o influenciador conta com participações icônicas de grandes personalidades brasileiras, como cantores, atores e outros criadores de conteúdo. E entre uma receita e outra, ele não deixa de honrar sua descendência sul-coreana fazendo delícias típicas do país.

13º Jade Aline

Carioca de Nova Iguaçu, Jade Aline tem 24 anos e é dona do perfil Jade Comeria, no qual reage a vídeos de pessoas preparando pratos inusitados e diferentes. No Instagram, Jade tem 1,3 milhão de seguidores e já são 2,3 milhões de pessoas no TikTok. Ela diverte seus fãs com sua sinceridade ao comentar os vídeos e dizer se comeria ou não o prato de comida.

14º Bia Ben

A influenciadora digital Bia Ben ficou conhecida por criar conteúdo de maternidade solo com seu filho, Ben, de quatro anos. Com mais de 1,4 milhão de seguidores nas redes sociais, 19.4 milhões de curtidas no TikTok, e 46 milhões de visualizações apenas em seu perfil no Instagram, a carioca ganhou seu público após passar por um momento difícil em sua vida pessoal. Isto porque, apenas três meses após o nascimento do filho, a jovem teve que enfrentar o falecimento de seu esposo.

15º Daniela Choma

Com mais de 10 milhões de seguidores, entre TikTok e Instagram, a paranaense Daniela Choma, de 24 anos, começou a gravar conteúdo na pandemia lá em 2020, quando estava grávida da primeira filha, Jade. O conteúdo da influenciadora vai de receitas de brigadeiro de chuchu e salgadinhos fits ao dia a dia da maternidade ao lado de seu marido, Alisson Candeo.

16º Carlinhos Maia

Com 30 milhões de seguidores apenas no Instagram, Carlinhos Maia nasceu em Maceió e viralizou nas redes sociais lá em 2016 quando viralizou com vídeos de humor sobre o dia a dia da Vila Primavera, uma rua sem saída onde morava com seus pais. Com mais de 8 milhões de visualizações por story, os conteúdos do influenciador chegam a cerca de 70 milhões de views diários com momentos de sua vida ao lado do marido, Lucas Guimarães.

17º Camila Pudim

Camila Morais, de 27 anos, é uma influenciadora de Goiânia. Ela começou a usar o nome “Camila Pudim” quando criou o canal Batom Atrevido, no YouTube, há mais de dez anos. Hoje, ela conta com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. Já no TikTok, ela possui mais de 17 milhões de seguidores. Recentemente, Camila viralizou com a “Asoka Makeup”, uma trend no tiktok de uma maquiagem típica da Índia.

18º Juliana Luziê

Com mais de 1 milhão de seguidores só no Instagram, a influenciadora digital Juliana Luziê, de 33 anos, bomba nas redes sociais quando o assunto é beleza! No seu conteúdo, a influencer, que é expert na maquiagem e cuidado com a pele negra, faz questão de compartilhar o que aprendeu ao longo dos anos. Além disso, ela critica algumas marcas de maquiagem pela falta de inclusão em produtos para peles negras.

19º Mari Maria

Com mais de 75 milhões de seguidores acumulados em suas redes sociais, a mineira Maria Maria divide sua rotina entre a vida de criadora de conteúdo e a gestão da sua marca de maquiagens, que foi criada em 2017. Mari começou na internet em 2014, e foi conquistando seguidores com suas makes e sardas que cobriam seu rosto, uma característica que a envergonhava na infância, mas que se tornou sua marca registrada.

20º Júlio Cocielo

De Osasco, São Paulo, o influenciador começou a carreira na internet em 2011. Júlio Cocielo é considerado um dos youtubers mais conhecidos do país, com mais de 27 milhões de seguidores em seus dois principais canais do YouTube. Somente o Canal Canalha, no qual o influencer mostra seu dia a dia de forma divertida, conta com 20,8 milhões de inscritos. Casado com a influenciadora Tata Estaniecki, ele é pai da Bia e do Caio.

21º Bruna Unzueta

No meio digital há mais de 10 anos, Bruna Unzueta, mais conhecida nas redes sociais como Boo, começou sua carreira na Internet transmitindo o seu dia a dia. Até 2023 Boo também fez parte do PodDelas ao lado de Tata Estaniecki como apresentadora. Atualmente, soma mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e faz uma série de quadros em suas redes, como o Booteco, que traz receitas de drinks para seus seguidores.

22º Priscila Evellyn

Priscila Evellyn começou a carreira no Youtube em 2016. Hoje em dia, com 25 anos, a influenciadora acumula mais de 2.9 milhões de assinantes e 130 milhões de visualizações. Ela também ganhou mais de 3.6 milhões de seguidores com sua conta no Instagram onde mostra seu dia a dia e diverte seus seguidores com sua personalidade e senso de humor único.

23º Matheus Costa

O influenciador digital Matheus Costa viralizou em 2021 após publicar um vídeo em que aparecia 'trollando' seu pai, José. Hoje em dia, o carioca conta com mais de 3 milhões de seguidores apenas em seu Instagram e acumula mais de 6 milhões de seguidores no Tik Tok. Antes da fama virtual, Matheus trabalhava em festas e, durante o confinamento devido à pandemia do covid-19, começou a criar conteúdo para a internet.

24º Larissa Gloor

Com mais de 7 milhões de seguidores no TikTok, Larissa Gloor foi um dos grandes destaques da plataforma em 2023. A influenciadora digital e humorista retrata com fidelidade o estereótipo de se comportar do brasileiro com os seus personagens, seja eles a tia legal, amiga espiritual e atendente de loja e professora. Brasileira, Larissa cresceu em Portugal e trabalhou como garçonete na Espanha e voltou para o país só em 2022.

25º Angélica Silva

Angélica Silva é maquiadora e criadora de conteúdo digital. Ela é um dos nomes protagonistas no mercado de influência de beleza e conquistou mais de 400 mil seguidores no Instagram e Tiktok e já soma quase 7 milhões de curtidas na plataforma de vídeos com seus tutoriais e reviews sinceras de produtos de beleza.