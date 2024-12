Lucas Guedez confessa novos rumos em sua vida com a internet: 'Orgulho do que sou'

Em depoimento exclusivo à edição especial de Criadores de Conteúdo da Revista CARAS, Lucas Guedez comemora ter conseguido transformar a vida da família

Lucas Guedez (26) ocupa o primeiro lugar no ranking dos 10 criadores de conteúdo mais queridos pelos leitores da CARAS Brasil. Abaixo, o influenciadora digital deixa um depoimento exclusivo à Revista e fala sobre sua trajetória nos ambientes digitais e celebra ter conseguido transformar a vida da família; confira o relato completo.

Prazer, eu sou o Lucas Guedez, tenho 29 anos e nasci em São Paulo. Quem me conhece sabe que sempre fui apaixonado por comunicação. Trabalhei por sete anos com carteira assinada em uma empresa de recreação infantil. Era incrível: eu dava aulas e atividades para crianças em condomínios e amava isso! A história fica ainda mais curiosa porque, durante dois anos, trabalhei em um prédio onde moravam Whindersson Nunes e Luísa Sonza, que ainda eram casados na época. Olhando para trás, é engraçado pensar como a vida conecta as pessoas.

Depois desse período, percebi que o salário de 800 reais não era suficiente para as minhas necessidades. Foi aí que decidi mudar de rumo e busquei realizar um sonho: ser comissário de bordo. Eu me formei, estudei bastante e passei na prova da ANAC, mas, infelizmente, a companhia aérea onde eu mais esperava trabalhar faliu. Esse contratempo me fez voltar para a recreação por mais um ano, até que a vida mudou de novo.

Foi nessa época que me aproximei da Luísa Sonza. Comecei a gravar vídeos com ela, acompanhá-la em shows e me envolver mais no universo da internet. A Luísa foi uma das primeiras pessoas a enxergar em mim um talento que eu ainda não via. Ela me incentivou muito e até sugeriu que o então marido dela, que trabalhava com humor, me ajudasse a começar na área. Assim, por volta de 2019, eu dei meus primeiros passos como criador de conteúdo.

No início, tentei o YouTube, mas não me adaptei, achei muito complexo e, sinceramente, não trazia o retorno financeiro que eu buscava. Eu queria ganhar dinheiro para ajudar minha família e ter uma vida melhor. Então, comecei a explorar outras plataformas e fui fazendo conexões. Pessoas como Rafa Ucmann, Murilo Henare, Álvaro Xaro, Lucas Rangel e outras me incentivaram a continuar. Eles acreditaram em mim quando eu ainda duvidava do meu potencial. Eu sempre faço questão de destacar isso, porque o apoio deles foi essencial.

A pandemia trouxe um grande marco na minha vida. Passei um ano e meio morando com a GKay, que também me ajudou muito, e sou grato a ela. Durante esse período, ganhei 1 milhão de seguidores em apenas três meses. Foi um momento de virada. Comecei a trabalhar com grandes marcas, algumas que eu sempre admirei. Lembro até hoje da emoção de fazer minha primeira colaboração com a Ivete Sangalo, alguém por quem sempre tive a mais profunda admiração.

Minha vida seguiu um caminho incrível, mas nem sempre foi fácil. Vim de uma família muito humilde, morávamos em um conjunto habitacional em São Paulo. Nunca faltou comida em casa, mas vivíamos com muitas limitações. Ver minha mãe trabalhar duro como babá me motivou a lutar por dias melhores. E minha maior conquista foi conseguir dar a ela uma vida mais tranquila. Consegui aposentá-la e oferecer uma casa maior. Minha mãe sofre de diabetes tipo 1, o que nos trouxe desafios enormes. Houve um momento em que ela quase faleceu, mas, graças a Deus, ela conseguiu se recuperar. Minha fé sempre foi muito grande e acredito que ela precisou estar aqui para viver tudo isso comigo. Realizar esse sonho de melhorar nossa qualidade de vida é algo que guardo com muito carinho.

Hoje, trabalho ao lado da minha melhor amiga, Virginia Fonseca, em uma emissora que sempre admirei, o SBT. Tudo na minha vida se alinhou de um jeito que nem eu poderia imaginar. Mesmo com todas as dificuldades, não desisti. Sempre acreditei nos meus sonhos e nunca deixei os julgamentos alheios me abalarem. Quando comecei a fazer vídeos, era muito criticado, especialmente por pessoas que não entendiam minhas escolhas. Fazia teatro, dublava músicas e era constantemente julgado. Mas isso nunca me parou.

Hoje, eu tenho orgulho de quem sou e do que construí. Poder ajudar minha família, trazer alegria para as pessoas e ser reconhecido pelo meu trabalho é uma conquista que não tem preço. Ver meu rosto estampado na capa da revista CARAS é algo que jamais imaginei, mas que me faz acreditar ainda mais no poder dos sonhos. Então, se eu puder deixar uma mensagem, seria esta: acredite em você, corra atrás do que você quer e ignore as críticas destrutivas. Com fé, coragem e dedicação, tudo é possível.

Leia mais em:'Certeza de que estou no caminho certo', declara Alvaro Xaro

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: