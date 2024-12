'Certeza de que estou no caminho certo', declara Alvaro Xaro

Em depoimento exclusivo à edição especial de Criadores de Conteúdo da Revista CARAS, Alvaro celebra trajetória como influenciador digital

Alvaro (26) ocupa o primeiro lugar no ranking dos 10 criadores de conteúdo mais queridos pelos leitores da CARAS Brasil. Abaixo, o grande campeão da lista deixa um depoimento exclusivo à Revista e fala sobre sua trajetória nos ambientes digitais; confira o relato completo do influenciador digital.

Ei, gente! Eu sou o Alvaro, conhecido como Alvxaro, nas redes sociais. Estou muito feliz em escrever para vocês como o melhor influenciador do ano pela CARAS. Além de isso ser chique demais, é a

certeza de que estou no caminho certo! Venho aqui contar para vocês por que eu tenho essa fama de quem faz o povo dar risada com as doideiras e, de vez em quando, ainda faz algumas reflexões inesperadas.

Eu fui uma criança muito sapeca e comunicativa, daquelas que faziam amizade em cinco minutos. Não era aquele garoto que as pessoas apontavam e diziam: “Esse aí vai brilhar”. Aliás, até hoje eu penso que minha vontade de me comunicar veio um pouco disso, desse desejo de ser ouvido, de me conectar. E logo percebi que o humor era a melhor forma de me expressar.

Comecei a usar as redes sociais para me conectar com meus amigos, como a maioria das pessoas, e peguei gosto em compartilhar meu dia a dia de um jeito despretensioso. No início, fazia isso mais como uma forma de desabafar, contar o que estava rolando e tentar arrancar uns risos aqui e ali. Minha família, aliás, foi minha primeira ‘audiência’. Eu vinha com cada ideia maluca que meus pais e irmãos já sabiam que eu não ia parar até colocar em prática! Mas, por trás de toda essa energia, tinha uma

inquietação que não sabia bem explicar.

Eu sabia que queria fazer algo diferente, algo que eu pudesse exercer quem eu era, do jeito mais verdadeiro. Mas devo tudo à minha família, sem eles eu não seria o que sou hoje, por isso faço questão de proporcionar sempre o melhor pra eles e incluir todos em cada trabalho que faço.

Lembro que fui à formatura do ensino médio e viralizou um vídeo meu gritando: ‘Estou bêbado. O meu corpo é só álcool. Sou feito de Itaipava. Itaipava tem que respeitar o homem Itaipava’. Percebi que existe uma verdadeira mágica em compartilhar o que é real, o que é verdadeiro. Foi um momento superdescontraído e fiquei conhecido como o Homem Itaipava. Vi que as pessoas não querem só ver glamour ou perfeição, elas querem se ver e, quem sabe, rir das próprias trapalhadas.

Foi aí que as redes sociais entraram na minha vida de um jeito que eu jamais imaginei. O pessoal foi se identificando com as situações engraçadas, os conselhos sinceros, as opiniões sobre temas variados e as doideiras que rolam. Eu sabia que era hora de abraçar esse universo e me jogar de cabeça. Confesso que, lá no fundo, sempre tive a intuição de que esse caminho me levaria longe, mas a realidade superou tudo aquilo que eu mesmo esperava.

Minha carreira decolou, mas isso veio com desafios que evito compartilhar nas redes sociais. Tive que aprender a lidar com críticas, com pessoas que acham que me conhecem só por me verem na tela e também com os julgamentos que vêm de todos os lados, além da pressão de atender as expectativas que o público cria sobre mim. Mas, nessas horas, o apoio de vocês, meus ‘seguimozis’, e da minha família foi o que me deu forças e coragem de seguir adiante e entregar o meu melhor. Eu também sempre falo que não me importo com hate, eu sei quem sou e da minha essência e isso me basta, hater

comigo fica falando sozinho. Hoje, aprendi a lidar com a opinião dos outros, pois diz mais sobre elas do que sobre mim.

Nesse tempo que tenho de internet, sempre tive duas metas em mente. Primeiro, eu queria ser uma pessoa que meu público pudesse ver como um amigo, alguém que está ali para descontrair, para tirar o peso do dia a dia. Em segundo lugar, queria usar as redes sociais para influenciar, mas de uma forma positiva. Sabe, eu sei que as redes sociais têm uma influência enorme em nossa vida e em nossos comportamentos e, por isso, faço questão de trazer mensagens que agreguem, que sejam divertidas, que também sejam verdadeiras.

E assim, chegamos até aqui. Nunca imaginei que a minha vida pudesse tomar essa proporção, nem que eu teria todo esse reconhecimento pelo meu trabalho. Esse prêmio, o título de melhor influenciador, é a maior prova de que ser verdadeiro com as pessoas é sempre o melhor caminho. A vida é feita de altos e

baixos, e eu não sou diferente. Tenho dias ruins, como qualquer um, tenho inseguranças, cometo erros e tudo bem, porque isso mostra que nós somos seres humanos.

Então, quero agradecer a cada um de vocês que me acompanha, me apoia e me ajuda a crescer todos os dias. Essa conquista é nossa! Prometo continuar do jeito que sempre fui, sem filtros, sendo quem sou de verdade, porque é isso que a gente precisa na vida.

