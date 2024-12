Daniela Choma leva suas paixões para a web e enche o prato do público: 'O sonho virou real'

Em depoimento exclusivo à edição especial de Criadores de Conteúdo da Revista CARAS, Daniela Choma celebra recepção do público com a confeitaria

Daniela Choma(26) ocupa o sexto lugar no ranking dos 10 criadores de conteúdo mais queridos pelos leitores da CARAS Brasil. Abaixo, a influenciadora digital deixa um depoimento exclusivo à Revista, e fala sobre a recepção do público com seus conteúdos envolvendo beleza, maternidade e, agora, confeitaria —uma de suas novas paixões. Confira!

Eu me chamo Daniela Choma, sou do interior do Paraná, de uma cidade chamada Irati, a duas horas de Curitiba. Tenho 26 anos e sou mamãe de duas pequenas, Jade (4) e Aurora (2). Sou casada com o Alisson Candeo (29) e atualmente moro em São Paulo. Além de ser influenciadora e criadora de conteúdo, estou cursando Pâtisserie na maior escola de gastronomia do mundo!

Minha história com a internet começa há dez anos, quando a era dos influenciadores ainda se iniciava. Eu acompanhava muitos dos pioneiros nesse meio e, a partir daí, nasceu um sonho, que era me tornar influenciadora. Mas, diante das minhas condições, era algo quase impossível. Tinha pouca infraestrutura e pouco acesso à informação, pois eu morava no interior.

Mesmo assim, eu comecei a criar alguns conteúdos dentro das possibilidades que eu tinha e, por incrível que pareça, no início foi com maquiagem! Eu entrei na onda dos desafios de maquiagem: com uma simples transição, a maquiagem ficava pronta. Mas, infelizmente —ou felizmente, afinal, como maquiadora, eu sou uma ótima cozinheira—, aquele caminho não estava predestinado a mim...

Então, eu comecei a cursar Biomedicina em uma cidade vizinha, com a intenção de abrir uma clínica de estética e ter meu próprio negócio, até que descobri a minha primeira gravidez, da Jade, em 2019. Com o início da pandemia, término dos estudos e a gravidez, seria difícil encontrar um emprego.

Foi aí que comecei a gravar conteúdos relacionados a gravidez para o TikTok, uma rede social que era nova naquele momento, mas que estava prometendo crescer muito em 2020. E foi lá que as coisas começaram a dar certo. Aquele sonho foi se tornando realidade. Muitas grávidas se identificaram comigo por estarem passando pelas mesmas situações.

Foi nesse momento que minhas redes sociais passaram a crescer. Eu e meu marido, que é meu braço direito e sempre esteve ao meu lado em todo esse processo, passamos a expandir nosso conteúdo e trazer coisas que gostávamos de fazer, como cozinhar. Um dia tivemos a brilhante ideia de fazer receitas diferentes. A primeira foi um brigadeiro de chuchu.

Viralizou e, assim, começamos a explorar mais esse nicho. No início nosso foco era sair fora da caixa, testar receitas diferentes e, diante das fases que íamos vivendo, íamos aprimorando nosso conteúdo. Com a gravidez da Aurora, veio um dos nossos conteúdos mais famosos e responsável por grande parte do nosso crescimento, ele se chamava "Provando Desejos de Grávida".

Nesse quadro, as grávidas me enviavam desejos que elas sentiram na gestação e eu e o Ali provávamos e dávamos uma nota, foi um quadro viral e especial para a gente. Com o tempo, fui produzindo conteúdo nesse nicho da gastronomia, descobrindo minha grande paixão pela cozinha, mais especificamente pela confeitaria e, então, depois de muito tempo, decidi fazer o curso dos meus sonhos, o de Pâtisserie.

Hoje, eu compartilho toda a minha jornada de estudos, a minha rotina, a rotina da família, além de muitas receitas gostosas com todos os meus seguidores, somando mais de 17 milhões em todas as minhas redes sociais!

