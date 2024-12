Arthur Paek une estilo próprio à gastronomia e se destaca na web: 'Sempre gostei'

Em depoimento exclusivo à edição especial de Criadores de Conteúdo da Revista CARAS, Arthur Paek também dá spoilers sobre seu 2025

Arthur Paek (23) ocupa o oitavo lugar no ranking dos 10 criadores de conteúdo mais queridos pelos leitores da CARAS Brasil. Abaixo, o influenciador digital deixa um depoimento exclusivo à Revista, e fala sobre a recepção do público com seus conteúdos envolvendo o universo da culinária e seu estilo próprio. Confira!

Meu nome é Arthur Paek, tenho 23 anos e sou criador de conteúdo de gastronomia há dois anos. Eu sempre gostei de cozinhar, aprendi com a minha mãe e com a minha harmoni (avó). Lembro de quando eu era criança, da minha harmoni fazendo frango frito coreano e kimchi (um tipo de acompanhamento coreano, feito com acelga fermentada e que na Coreia é a base para basicamente todas as refeições, desde café da manhã até o jantar).

Outra lembrança afetiva é do bulgogi, um prato que faz parte do churrasco coreano. Na Coreia é muito comum reunir a família ao redor da mesa para fazer e comer churrasco coreano e bulgogi. Inclusive este foi um prato que fiz no Fantástico, da Globo.

Antes da pandemia, eu estava estudando fora, na Virgínia, nos Estados Unidos, e com isso acabei conhecendo e consumindo muito conteúdo gringo. Quando retornei ao Brasil, durante a pandemia, eu transferi a faculdade de Administração para a Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, comecei a cozinhar em casa para ocupar parte do tempo ocioso e, nesse período, resolvi começar a gravar vídeos cozinhando.

Logo no primeiro vídeo, já tive um alcance muito legal, com boas visualizações e isso me provocou a gravar outros vídeos. E foi assim que as coisas começaram a acontecer. Logo depois comecei a ter outras ideias para incluir nos conteúdos. Foi quando pensei em fazer um vídeo sincronizando as etapas da receita e do preparo, com uma música, explorando sons de "ASMR", que na época estava em alta nas redes sociais.

A partir daí, entendo que comecei a criar meu próprio estilo de vídeo. Com o tempo veio também a introdução dos vídeos que acabaram viralizando, como o "Vamos fazer um(a)...?". É muito legal ver as

pessoas e até outros criadores de conteúdo que são mais antigos do que eu fazendo vídeos no estilo dos meus, com intro, música e sons de "ASMR" sincronizados com o vídeo.

No começo deste ano, com a alta demanda de trabalho, tomei a decisão de trancar a faculdade para dedicar 100% do meu tempo à produção de conteúdo para as redes sociais. Hoje, eu sou embaixador de grandes marcas, como: Cacau Show, Nestlé, Sadia, Ninja; além disso, ao longo do ano, trabalhei com marcas incríveis e que eu tinha alguma ligação afetiva ou de consumo no dia a dia.

Busco só trabalhar com marcas que acredito e consumo. Atualmente, além dos conteúdos de gastronomia, comecei a produzir também conteúdos que vão além, como moda, lifestyle e skincare; por exemplo.

Por muito tempo, eu e minha equipe fizemos um estudo sobre outras áreas que eu curto e que gostaria de me aventurar e, depois de solidificar o meu conteúdo de gastronomia diante do público e das marcas, entendemos que chegou o momento de ocupar outros espaços que não apenas a gastronomia.

Recentemente fiz o meu primeiro conteúdo de Get Ready with Me (Arrume-se Comigo), quando fui a um baile de Halloween. Fiquei surpreso com a repercussão tanto nas redes sociais quanto nos veículos de imprensa. Tive a certeza de que o meu público curte consumir este tipo de conteúdo e que ele quer me ver transitando por essas áreas, que são diferentes do que ele já estava acostumado a me ver fazendo e produzindo.

Nos próximos dias, vou fazer uma viagem muito legal —isso é um spoiler—, vai ser a minha primeira grande viagem compartilhando tudo com o meu público. Confesso que estou superempolgado e ansioso, porque vou fazer vários conteúdos pela primeira vez, arrumando mala, visitando restaurantes com estrela Michelin, provando comidas de rua, entrevistando grandes artistas e outros conteúdos de GWRM.

Não posso falar muito, mas acompanhem que vai ser incrível. Me sinto muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida. Às vezes, chega a ser inacreditável pensar no 180 graus que a minha vida deu em 2024. Gravei com grandes artistas brasileiros, como Ivete Sangalo, Juliette, Angélica, MC Daniel, Ana Castela, Rebeca Andrade, Rodrigo Hilbert, Larissa Manoela, Thiaguinho e tantos outros.

Além de grandes chefs que me inspiram, como o Alex Atala, a Helena Rizzo, além da Beca Milano. Ser selecionado e participar do concurso CARAS Criadores de Conteúdos foi muito legal. Saber que em meio a tantos criadores que já estão no mercado há mais tempo que eu e que possuem mais seguidores que eu, a minha fan base é superengajada, me deixou muito feliz e animado, mesmo tendo ficado em 8º lugar.

Inclusive, já me sinto pronto para, no próximo, ser o vencedor! O ano de 2024 está terminando como sendo um dos melhores anos da minha vida, senão o melhor. Foram tantas conquistas. Eu nunca imaginei me tornar um criador de conteúdo ou até um artista e, hoje, tenho a certeza de que amo produzir conteúdo e de que quero permanecer trabalhando com isso e entregando o melhor para o meu público.

Já que nós estamos nessa reta final do ano, quero adiantar que em 2025 vem muita novidade nas minhas redes sociais. Nós estamos preparando novos conteúdos e formatos para começar a trabalhar já no início do ano, mas seguindo a minha identidade que o público já conhece e curte.

Por fim, também agradecer mais uma vez a todas as pessoas que me acompanham nas redes sociais e que curtem, comentam e compartilham os meus conteúdos e, principalmente, a todo mundo que votou em mim no CARAS Criadores de Conteúdos. Muito obrigado!

