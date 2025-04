Primeira-Dama Janja marca presença no São Paulo Fashion Week

A Primeira-Dama Janja marcou presença no evento de moda São Paulo Fashion Week e fez questão de posar para os fotógrafos

Nesta quarta-feira, 9, aconteceu mais um dia do São Paulo Fashion Week, um dos principais eventos de moda do Brasil. O evento acontece no shopping JK Iguatemi, localizado em um bairro nobre da capital paulista.

Como era de se esperar, diversos famosos marcaram presença para conferir os desfiles do dia. Entre eles, estava a primeira-dama Janja, esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Simpátia, ela fez questão de posar para fotos e distribuiu sorrisos para os fotógrafos presentes no local. Janja estava com uma camiseta branca, saia preta e jaqueta jeans.

Troca de farpas

Recentemente, o Brasil ficou de olho no resgate do cavalo Caramelo, que ficou ilhado no telhado de uma casa no Rio Grande do Sul. Porém, outro detalhe chamou a atenção nas redes sociais: as alfinetadas entre Whindersson Nunes e Janja Silva, que é a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tudo começou quando Janja compartilhou o resgate do cavalo Caramelo no X, antigo Twitter, para celebrar o sucesso da operação. “Muito emocionada! Desde às 6 da manhã estamos mobilizados e conseguimos salvar o cavalo Caramelo”, disse ela. Logo depois, Whindersson ironizou o post dela ao postar uma figurinha da personagem Chiara, da novela Travessia, com o semblante de cansada pelo esforço do trabalho de lavar roupa na beira de um rio.

Então, Janja respondeu: “Ele não sabe que já inventaram máquina de lavar roupa faz tempo que libera o tempo das mulheres fazerem e estarem onde elas quiserem”. Por sua vez, Whindersson explicou o seu post. “Esse tweet não faz alusão a trabalhos domésticos, faz alusão a fazer muito enxame para uma coisa, sobre botar a mão na massa em algo e fazer o meio auê. Dizendo para efeito de informação”, declarou.

