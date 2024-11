Mauriele Braga troca vida na cidade pelo mundo no campo: 'O agro transformou minha rotina'

Em entrevista à Revista CARAS, Mauriele Braga revela que busca inspirar outras mulheres com sua trajetória no agro e confessa sobre transformações

Depois de anos atuando como cabeleireira na cidade, Mauriele Braga (34) encontrou no campo uma nova paixão. Junto do marido, Rodrigo Braga (44), ela passou a trabalhar no agronegócio e, atualmente, gerencia uma fazenda de produção de leite, localizada em Luz, Minas Gerais.

“Eu ajudo na produção de leite e na gestão da fazenda, além, claro, do cuidado com os animais, nossas mimosas, e no cultivo da terra”, conta ela, que trocou as tesouras e as escovas pelo mundo do campo.

A mudança de vida não foi fácil, mas trouxe uma profunda conexão com a natureza e um sentimento de propósito.

“O agro transformou minha rotina de maneira significativa. Cada dia encaramos novos desafios e aprendizados”, diz Mauriele. No entanto, ser mulher em um setor predominantemente masculino também trouxe obstáculos. “Enfrentei olhares desconfiados, dúvidas e a necessidade de provar minha competência”, relembra.

Mãe dedicada de Fernando Augusto (22) e Victor César (15), ela superou os desafios com determinação e o apoio de sua família. “A união com meu marido e o exemplo que dou para meus filhos foram fundamentais para seguir em frente”, afirma ela, que também busca inspirar outras mulheres no setor compartilhando seus aprendizados. “Ser mulher no agro requer força. Nunca desista, busque apoio e coragem para conquistar seu espaço”, declara.

