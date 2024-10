Protagonistas do agro destacam a força feminina no setor: 'Importância enorme'

Com show intimista de Bruna Viola, o evento CARAS Country Talks reuniu mulheres líderes do campo para exaltar a força feminina do agro

Idealizado para homenagear as mulheres no agro, o projeto CARAS Country Talks reuniu seleto time de lideranças femininas em pleno Dia Internacional da Mulher Rural, em noite de conscientização e, claro, muita festa. Realizado em São Paulo, o projeto mobilizou grandes protagonistas do setor já que, há quase dois anos, elas têm suas trajetórias, propósitos e conquistas retratadas na seção CARAS Country.

"É um prazer estar aqui. Sou grata a CARAS por essa iniciativa. Nós estamos entrando em uma mídia que não estava disponível para o agro . Essa oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho é de uma importância enorme", disse a produtora rural Sônia Bonato.

Conhecida como a Embaixadora do Agronegócio, ela possui quase 30 anos de experiência no setor e participou do 2º painel do evento abordando o tema Compromisso Alimentar, Energético e Ambiental: Mulheres Agro Líderes, ao lado da vice-presidente da Comissão Semeadoras do Agro da FAESP, Juliana Farah, e a produtora rural Ani Heinrich Sanders, que também é fundadora do Movimento Mulheres de Fibra e abraça o papel de superintendente administrativa do Grupo Progresso.

Mediado pelo conferencista e professor José Luís Tejon (72), o encontro emocionou as convidadas. "Essas mulheres são aceleradoras da inovação. Estarmos aqui é um ato importante para que a sociedade compreenda que o sistema de agronegócio envolve o País inteiro", declarou ele.

No primeiro painel, guiado pela temática Cooperação, Inovação e Empreendedorismo: A Alta Tecnologia para um Mundo Cada Vez Mais Humano, participaram a empresária do Grupo Amaggi, Belisa Souza Maggi, a diretora-executiva B2B da Vivo, Débora Bortolasi, e a diretora de qualidade da JBS, Emília Raucci.

"A maior tecnologia que temos são as relações", valorizou Belisa. Para animar a noite, a cantora Bruna Viola (31) fez show exclusivo e intimista e embalou as convidadas com clássicos do sertanejo e autênticas modas de viola. "As mulheres estão se destacando não somente no agro. Nós temos que mostrar nossa garra", disse a estrela, voz da música Mulher do Agro.

