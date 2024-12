Flávia Garcia investe na produção de óleos essenciais: 'O agronegócio vai além de grãos'

Flavia Garcia revela como se destacou na produção de óleos essenciais

Produtora rural e apaixonada pela biodiversidade brasileira, Flavia Garcia encontrou uma maneira de diversificar as atividades de sua fazenda e contribuir para um mercado ainda em expansão: a produção de óleos essenciais.

A iniciativa no agro começou com a criação de gado de raça, mas a busca por alternativas a levou a explorar o cultivo de plantas aromáticas. “Começamos com o cultivo da citronela e extração do seu óleo essencial e fomos ampliando o cultivo de outras plantas. Hoje, além da citronela, cultivamos capim-limão, melaleuca, palmarosa e erva-baleeira”, diz a produtora, que atua em Querência do Norte, no Paraná.

Com certificação e processos sustentáveis, Flavia ainda utiliza resíduos das plantas para criar biofertilizantes e adota práticas como energia solar, coleta seletiva e gestão hídrica avançada. “O agronegócio brasileiro precisa enxergar a importância da sustentabilidade e preservar nosso maior patrimônio, a terra, a água, a fauna e a flora.”

Visionária, ela foca na expansão do setor, uma vez que o mercado de óleos essenciais é pouco explorado no País. “Minha atividade prova que o agronegócio vai além de grãos e pecuária. É possível produzir com qualidade e respeito”.

FOTOS: CARAS Brasil

Leia também: Isabelle Nogueira relembra vida difícil e revela transformação: 'Heroína da minha história'