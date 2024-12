Isabelle Nogueira relembra vida difícil e revela transformação: 'Heroína da minha história'

Destaque da Revista CARAS, Isabelle Nogueira fala sobre suas vivências, namoro com Matteus Amaral e mudança de vida pós-BBB

Terceira colocada do BBB 24, Isabelle Nogueira (31) não saiu campeã do reality, mas se sente como tal. Desde que deixou a casa mais vigiada do País, ela ganhou reconhecimento do público e das marcas, encontrou um amor — o gaúcho Matteus Amaral (28) —, e ainda jogou holofotes em sua cultura.

Cunhã-poranga do Boi Garantido, a manauara divulgou tanto o Festival Folclórico de Parintins que recebeu o título de embaixadora do evento. De fato, é impossível não se sentir vitoriosa! Em papo exclusivo com CARAS, ela relembra a infância, exalta suas raízes, se derrete pelo noivo e fala dos planos para o futuro.

– No BBB você foi muito resiliente. Sempre foi assim?

– Não coloco as minhas escolhas lá dentro me baseando nisso, mas hoje vejo que é reflexo da minha infância. Minha mãe engravidou de mim aos 13 anos, o meu pai não deu o amparo de que ela precisava. Eu tive que cuidar do meu irmão e, muitas vezes, tive que abrir mão de brincar para trabalhar, para cuidar de casa. Eu tinha duas opções: me revoltar com as coisas que aconteceram ou entender que aquele seria um processo necessário para o meu amadurecimento e para minha vitória que, inclusive, já chegou! Preferi acreditar que eu sou a heroína da minha história.

– Nós somos a soma de todas as nossas vivências...

– E cabe a nós nos revoltar, ferir porque fomos feridos ou curar porque fomos feridos. Eu escolhi me curar e curar o próximo. Quando alguém faz algo para mim, eu sempre tento olhar aquela história de vida e isso aconteceu no BBB. Eu tive oportunidades na vida para ser revoltada, com 12 anos eu pegava três ônibus para ir para a escola, saía de casa às 4h da manhã sozinha para chegar ao centro às 7h. Aos 9 anos, trabalhava na feira vendendo roupa com minha avó. Meu sonho era ter uma casa de boneca, era ter uma Mônica que minhas primas tinham, era ter roupa nova, porque só ganhava usada, rasgada. Hoje, olho a variedade de roupas que tenho e chego a me emocionar (chora). Por tudo que já tenho, me sinto vitoriosa mesmo.

– Com sua participação no BBB, o Festival de Parintins ganhou ainda mais visibilidade.

– Pena que não tivemos uma transmissão na TV aberta, mas foi muita gente assistindo no YouTube. Esse ano foi o recorde, nós tivemos mais de 120 000 visitantes em Parintins, teve um giro na economia, de hospedagem e restaurante de 300%. Na 19ª Mostra de Artesanato, os artesãos venderam 81% a mais do que todos os outros anos. O dinheiro voou, graças a Deus, e o povo merece. Sou grata de ter apresentado minha cultura.

– Você já era conhecida no seu estado, mas agora é no Brasil todo. Como tem lidado com isso?

– Acho que fui preparada para viver esse momento e me sinto muito amada. Fico grata com esse reconhecimento do povo, pelo carinho, por ser respeitada e pela minha voz ter credibilidade. Recebo vídeos de crianças dançando boi--bumbá nas escolas do Brasil inteiro, tocando minha toada, fazendo a flecha, se pintando com o grafismo indígena. Nós resgatamos um orgulho amazonense, orgulho da nossa ancestralidade indígena, da nossa cultura, das nossas gírias, da nossa culinária. Nós demos um grito gigante para o Brasil de que o Amazonas existe e é multicultural. Digo nós porque eu fiz a minha parte dentro do BBB, mas fui uma gota no meio do oceano. Eu fui abrindo uma porteira, porque aqui fora as pessoas fortaleciam o meu discurso. Soube que, às vezes, achavam que eu era um personagem e aqui fora as pessoas que são amazônidas, e vivem a essência como eu, confirmavam o que, de fato, nós somos. Esse povo me fortaleceu lá dentro, então a vitória é minha com o povo amazonense. Por isso, me sinto campeã em todas as áreas, inclusive na financeira, glória a Deus, estou trabalhando muito!

– E, além disso, ainda saiu do programa com um amor!

– Ainda saí com um gaúcho! Onde eu ia conhecer esse homem? Eu não acredito em coincidência, foi planejado por Deus. É incrível como a gente se parece! A gente ama os animais, a gente prioriza as nossas famílias, tivemos uma infância parecida, a gente almeja a mesma vitória, que é construir uma família sólida, a gente ama dançar. Ele é muito meu amigo, parceiro, é um relacionamento pautado na amizade. Saímos juntos na final e ele viveu tudo que eu vivi lá dentro, então ele consegue me entender. A gente saiu do programa com algumas crises de tristeza, alguns picos emocionais que acontecem pós-BBB, e ele sabia me compreender. Foi esse braço que eu precisei aqui fora, porque eu não sabia pedir socorro. Assim como fui para ele, quando ele precisou, nos momentos difíceis que passou aqui fora, justamente por conseguir entender o que ele sentia.

– Você e o Matteus estão cada vez mais apaixonados, né?

– Muito! É um amor que sempre quis ter com o melhor amigo, alguém para dividir, para brincar, conversar, extravasar, um amor que eu possa confiar. Às vezes, não acredito que isso aconteceu. Eu sempre idealizei um homem que tem todo o perfil do Matteus, não consigo acreditar que existe alguém nesse mundo lá no Alegrete, no RS, que era parecido comigo e que seria um amor na minha vida. Só o Big Brother Brasil mesmo para nos unir, porque eu não tinha outra possibilidade de conhecê-lo.

FOTOS: Marcio Farias

Leia também:Ex-namorada de Ayrton Senna, Cristine Ferracciu diz: 'Só existe uma verdade'