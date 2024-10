Bruna Viola reforça a importância feminina no agro: 'Mostrar nossa garra'

Bruna Viola esteve presente no evento CARAS Country Talks e fez um show intimista para a reunião de mulheres líderes do agro

A cantora Bruna Viola (31) foi um dos nomes presentes no evento CARAS Country Talks, que reuniu seleto time de lideranças femininas em pleno Dia Internacional da Mulher Rural. A noite de conscientização contou com muita festa e um show exclusivo e intimista da artista.

Ao longo do evento, realizado em São Paulo, grandes protagonistas do setor se mobilizaram para debater temas importantes do mundo agro e para lideranças femininas. Para Bruna Viola , a conversa é essencial. "As mulheres estão se destacando não somente no agro. Nós temos que mostrar nossa garra", disse a artista, dona da canção Mulher do Agro.

O evento foi pelo conferencista e professor José Luís Tejon (72), e emocionou as convidadas. "Essas mulheres são aceleradoras da inovação. Estarmos aqui é um ato importante para que a sociedade compreenda que o sistema de agronegócio envolve o País inteiro", declarou ele.

Lideranças como a vice-presidente da Comissão Semeadoras do Agro da FAESP, Juliana Farah, a produtora rural Ani Heinrich Sanders, a empresária do Grupo Amaggi, Belisa Souza Maggi, a diretora-executiva B2B da Vivo, Débora Bortolasi, e a diretora de qualidade da JBS, Emília Raucci, estiveram presentes na noite especial.

"É um prazer estar aqui. Sou grata a CARAS por essa iniciativa. Nós estamos entrando em uma mídia que não estava disponível para o agro. Essa oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho é de uma importância enorme", disse a produtora rural Sônia Bonato.

CONFIRA FOTOS DO EVENTO CARAS COUNTRY TALKS:

Em seu perfil do Instagram, a estrela ainda fez uma publicação agradecendo ao convite da CARAS Brasil para fazer a apresentação especial no encontro. "Encontro das mulheres do agro. Obrigada pelo convite", escreveu, na legenda.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE BRUNA VIOLA NO INSTAGRAM: