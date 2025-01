Vencedores do Globo de Ouro ganharam bolsa com presentes de US$ 1 milhão

Você sabia? Os vencedores e apresentadores do Globo de Ouro levaram para casa uma bolsa com presentes de luxo avaliados em US$ 1 milhão

Os vencedores e os apresentadores do Globo de Ouro ganharam um presente avaliado em US$ 1 milhão nos bastidores da premiação internacional. De acordo com a revista People, o evento tem a tradição de entregar uma sacola com itens luxuosos e cuidadosamente selecionados para os ganhares das categorias e também para os apresentadores. Neste ano, a sacola de presentes contou com 28 itens. Saiba mais:

A bolsa de presentes do Globo de Ouro é exclusiva e é avaliada em US$ 1 milhão por causa dos vários itens de luxo. Em 2025, a sacola teve curadoria de Robb Report, que escolheu presentes e experiências.

Entre os itens na bolsa, os premiados receberam: uma viagem de iate de luxo, um voo privado, estadia na Finlândia para ver a aurora boreal, estadia de três noites em uma vila em Turks e Caicos avaliada em mais de US$ 507 mil, tratamentos de beleza, como lifting facial com células-tronco no valor de US$ 40 mil, tratamento facial com oxigênio, aulas de dança no valor de SU$ 25 mil, esteira ergométrica, produtos de beleza, coleção de charutos e bebidas no valor de US$ 34 mil, degustação de vinhos na França no valor de US$ 272 mil e viagem para o México.

O discurso de Fernanda Torres no Globo de Ouro

A atriz Fernanda Torres é a vencedora da categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025. Na noite deste domingo, 5, ela fez a alegria do Brasil ao conquistar o prêmio internacional por sua interpretação de Eunice no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Ao subir no palco, ela fez um discurso de agradecimento e citou sua mãe, Fernanda Montenegro, que já foi indicada ao Globo de Ouro no passado.

"Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu não sei se eu estava pronta. Isso foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter. E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe, vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou e com tanto problema hoje em dia no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Globo de Ouro", disse ela.

