Após indicação de Fernanda Torres ao Globo de Ouro 2025, a atriz Fernanda Montenegro usou as redes sociais para expressar admiração pela filha

Após ser anunciada a indicação de Fernanda Torres ao Globo de Ouro 2025, sua mãe, Fernanda Montenegro usou as redes sociais para celebrar a conquista. A artista foi indicada na categoria de Melhor Atriz de Filme de Drama por Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

"Fernanda Torres tem um trabalho extraordinário, tem que ser reconhecido. Fico muito comovida com a indicação de minha filha ao Globo de Ouro", disse a matriarca nos Stories do Instagram, além de compartilhar postagens do perfil oficial do prêmio com as indicações.

Vale ressaltar que Fernanda Montenegro concorreu ao prêmio em 1999, por Central do Brasil, também com direção de Salles.

Confira as publicações:

Sinopse de Ainda Estou Aqui:

O longa é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre a mãe, Eunice Paiva. Confira a sinopse: “Rio de Janeiro, início dos anos 70. O país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens, Eunice e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice - cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas - é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a história emocionante dessa família ajudou a redefinir a história do país".

Fernanda Torres celebra indicação ao Globo de Ouro

A atriz Fernanda Torres conquistou uma indicação ao Globo de Ouro 2025. Ela foi indicada na categoria de Melhor Atriz pelo filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Com isso, ela conquistou este marco cerca de 25 anos após sua mãe, Fernanda Montenegro, também ter sido indicada ao prêmio internacional.

Após a notícia se espalhar pela internet, Torres apareceu em um vídeo para comemorar a conquista. "Gente, nomeada ao Golden Globe! Estou aqui no glam com Rebeca, em Londres, hoje tem sessão aqui... Uma loucura! Beijo, inacreditável! E, Walter, 25 anos depois dele com a minha mãe, realmente a vida presta!", declarou.

Além da indicação dela ao prêmio, o filme Ainda Estou Aqui também concorre na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira.