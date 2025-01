Globo de Ouro: Veja os looks dos famosos no tapete vermelho

Celebridades cruzam o tapete vermelho do Globo de Ouro na noite deste domingo, 5. Inclusive, Fernanda Torres e Selton Mello estavam entre as celebridades

A cerimônia de premiação do Globo de Ouro aconteceu na noite deste domingo, 5, em Los Angeles, Estados Unidos. O evento internacional reuniu grandes nomes do universo audiovisual mundial, incluindo estrelas do cinema, da TV e do streaming.

No entanto, o verdadeiro destaque para os brasileiro ficou com Fernanda Torres e Selton Mello. Os dois estiveram no evento internacional como representantes do filme Ainda Estou Aqui, que é a aposta do Brasil para as premiações de cinema em 2025. Fernanda concorreu na categoria de Melhor Atriz de Filme de Drama, enquanto o filme Ainda Estou Aqui concorreu na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

Para a grande noite, Fernanda e Selton escolheram looks pretos elegantes. Ela surgiu com um vestido longo grifado. Por sua vez, ele escolheu um smoking bem alinhado. Veja as fotos abaixo:

Fernanda Torres - Foto: Getty Images

Selton Mello - Foto: Getty Images

Além deles, várias estrelas internacionais também estiveram no evento. Algumas celebridades escolheram looks coloridos, como Kerry Washington com seu vestido pink e Heidi Klum com seu modelito verde limão. Enquanto isso, outras celebridades apostaram em looks mais discretos, como o vestido bege de Elle Fanning e o azul marinho de Allison Janney.

Veja os looks na galeria abaixo: