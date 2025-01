Valentina Herszage revela festa em grupo de Ainda Estou Aqui: 'Não consigo parar de gritar e chorar'

Atriz de Ainda Estou Aqui, Valentina Herszage conta em entrevista à CARAS Brasil detalhes da comemoração do elenco com indicações ao Oscar

A indicação de Ainda Estou Aqui à principal categoria do Oscar 2025, a de Melhor Filme, nesta quinta-feira, 23, virou motivo de festa não só para o Brasil, como também em um grupo exclusivo e fechado do longa brasileiro. Atores, diretor e produção comemoraram aos gritos e lágrimas as três nomeações ao maior prêmio do cinema mundial, conta Valentina Herszage (26) em entrevista à CARAS Brasil.

Intérprete de Veroca, filha de Eunice (Fernanda Torres) no filme de Walter Salles (68), a atriz está em Miami, nos EUA, para a divulgação do filme As Polacas (2024) em um festival de cinema judaíco. Foi diretamente do país em que vai ocorrer a premiação que ela soube das indicações.

"Eu estou aqui em Miami, estou com a minha amiga, a atriz do filme também, Dora Freind, e simplesmente a gente tinha acabado de acordar, porque a gente está nos Estados Unidos, então ao mesmo horário oito e meia da manhã, e aí a gente se posicionou, comprei até o Cabo HDMI para ver na televisão, e vimos juntas, e foi uma emoção que a gente não conseguia parar de gritar, de chorar, de pular, de vibrar pelo Brasil, já é uma vitória", celebra.

A festa continuou em um grupo fechado de aplicativo de mensagens instantâneas com toda a equipe de Ainda Estou Aqui. A atriz conta que enviou uma mensagem a Torres, mas não entrou em detalhes sobre o conteúdo da conversa.

"Então a gente, nossa, nós estamos muito felizes, o grupo inteiro do filme, todo mundo mandando mensagens, fotos, e celebrando muito, e mandei mensagens para Nanda já, mas imagino que ela esteja num furacão de emoção e de carinho e de afeto, então mandei em forma de torcida. Mesmo de porque a gente ficou muito parceira, a gente já fez dois trabalhos juntas e estou me sentindo em festa, em estado de festa", conclui.

Ainda Estou Aqui concorre ao Oscar de Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz com a indicação de Fernanda Torres (59). A premiação do cinema mundial está marcada para ocorrer no dia 2 de março, Carnaval no Brasil.

