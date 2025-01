Leitura labial diz o que Kate Winslet falou antes de aplaudir Fernanda Torres

Kate Winslet chamou a atenção dos brasileiros por causa de sua reação após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro. Saiba o que ela disse

A vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro deixou os brasileiros emocionados e de olho em todos os detalhes da celebração. Tanto que alguns fãs fizeram críticas para a reação da atriz Kate Winslet após o nome da brasileira ser anunciado como a vencedora do prêmio de Melhor Atriz de Drama. Porém, a leitura labial mostrou que a Winslet elogiou Torres.

Na categoria de Melhor Atriz de Filme de Drama no Globo de Ouro, Fernanda Torres concorreu com Nicole Kidman, Angelina Jolie, Pamela Anderson, Tilda Swinton e Kate Winslet. Assim que o nome da brasileira foi anunciado como vencedora, as reações das outras atrizes viralizaram. Várias delas demonstraram alegria e surpresa, mas Kate foi rapidamente fazer um comentário com um amigo.

Antes de aplaudir a atriz brasileira, Winslet fez um comentário que foi flagrado pelas câmeras. Uma leitura labial atenta conseguiu identificar o que ela disse para o amigo. “Que surpresa! Eu te disse, ela é incrível”, afirmou ela. Logo depois, ela foi vista aplaudindo e sorrindo para Fernanda Torres.

amo que fizeram a leitura labial kkk a kate jamais falaria mal pic.twitter.com/tCUNy5OLPU — Victor (@victorpassa) January 6, 2025

Assista também ao vídeo abaixo com a reação das outras atrizes que disputaram o prêmio:

as reações de angelina jolie, pamela anderson, nicole kidman, kate winslet e tilda swinton com a vitória de fernanda torres no golden globes 🤨🤔🧐 pic.twitter.com/bvdcRxwSJU — cleo⁴⁴ (@hstay44) January 6, 2025

O discurso de Fernanda Torres no Globo de Ouro

A atriz Fernanda Torres é a vencedora da categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025. Na noite deste domingo, 5, ela fez a alegria do Brasil ao conquistar o prêmio internacional por sua interpretação de Eunice no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Ao subir no palco, ela fez um discurso de agradecimento e citou sua mãe, Fernanda Montenegro, que já foi indicada ao Globo de Ouro no passado.

"Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu não sei se eu estava pronta. Isso foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter. E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe, vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou e com tanto problema hoje em dia no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Globo de Ouro", disse ela.

