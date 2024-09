Filme ‘Ainda Estou Aqui’ é escolhido para disputar uma vaga no Oscar

O filme ‘Ainda Estou Aqui’, com Fernanda Torres e Selton Mello, é indicado para representar o Brasil em disputa por vaga no Oscar

O filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles e com Fernanda Torres e Selton Mello no elenco, foi o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2025. O longa-metragem concorre a uma oportunidade de estar na categoria de Melhor Filme Internacional.

O filme Ainda Estou Aqui já venceu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza e já foi exibido nos festivais de Toronto e San Sebastián.

O longa é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre a mãe, Eunice Paiva. Confira a sinopse: “Rio de Janeiro, início dos anos 70. O país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens, Eunice e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice - cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas - é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a história emocionante dessa família ajudou a redefinir a história do país".

Ainda Estou Aqui tem estreia prevista para 7 de novembro de 2024 nos cinemas do Brasil.

Emoção em Veneza

Os atores Selton Mello e Fernanda Torres se emocionaram com a calorosa recepção do público após a exibição de Ainda Estou Aqui, filme dirigido por Walter Salles e inspirado no livro do jornalista Marcelo Rubens Paiva. A exibição aconteceu no domingo, 01, durante o Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, onde o filme concorre ao Leão de Ouro, o principal prêmio do festival.

Após o fim da sessão, o longa foi aplaudido por 10 minutos. O momento em que o elenco e a equipe do filme foram ovacionados foi compartilhado pelo ator Kiko Mascarenhas. "Foram 10 minutos de aplausos calorosos ao final da exibição do filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui', no Festival Internacional de Veneza 2024, onde está indicado ao Leão de Ouro", escreveu ele na legenda.

E completou: "Uma ovação de 10 minutos para o cinema brasileiro! Muito orgulho do talento dos meus queridíssimos Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Marjorie Estiano, Antônio Saboia, Maeve Jinkings, Humberto Carrão e Dan Stulbach sob direção do grande Walter Salles. Como não se emocionar junto?".