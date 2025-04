BBB 25: Psicóloga analisa medo de Vinícius com bissexualidade: 'Necessidade instintiva'

Especialista explica por que Vinícius teve medo de revelar sua bissexualidade no BBB 25 e analisa o impacto da pressão social

O participante Vinícius, do BBB 25, surpreendeu ao revelar que é bissexual dentro da casa mais vigiada do Brasil. No entanto, o brother também admitiu que sentiu medo de se expor e falar abertamente sobre sua orientação sexual no programa. Afinal, o que está por trás desse receio?

Para entender o impacto dessa situação, a psicólogaLeticia Oliveira conversou com a CARAS Brasil e fez uma análise sobre os desafios enfrentados por quem decide se assumir publicamente, ainda mais em um reality show.

Por que o medo de não ser aceito pesa tanto?

De acordo com Leticia, o medo de rejeição está profundamente ligado à necessidade humana de aprovação, principalmente dos pais.

"A gente, como ser humano, cresce e, inconscientemente, busca continuamente a aprovação dos nossos pais, que são a nossa maior referência, que são as pessoas que a gente entende como corretas, que fazem a coisa certa. Qualquer reação de reprovação que venha por parte dos nossos pais é sentida como uma rejeição, como uma desvalia, como uma desvalorização", explicou.

A especialista ainda destacou que essa sensação de medo é potencializada quando o assunto é a orientação sexual. "Existe um receio muito grande de se encarar, de se aceitar, e um medo muito grande de se expor e de não ser aceito, de ser rejeitado, de não ser mais incluso, de não ser mais admirado, como se a orientação sexual fosse um divisor de águas para aqueles pais que admiravam antes disso os filhos", analisou.

Esconder a própria identidade pode afetar a saúde mental?

Segundo Leticia Oliveira, sim. O impacto psicológico de esconder quem realmente se é pode ser devastador.

"O impacto de se esconder para o mundo e para si mesmo é muito negativo, de uma autoestima baixa, de culpa, de vergonha, como se fosse um crime a ser escondido, como se ele não fosse aceito por ser quem ele é", afirmou a profissional.

Ela ainda explicou que essa negação da própria identidade compromete outras áreas da vida. "Quando a gente esconde uma parte da nossa identidade, a gente acaba se confundindo, muitas vezes, com relação ao restante dela", completou.

Leticia foi enfática ao dizer que a sociedade cobra respostas e definições o tempo todo, o que dificulta o processo de autoaceitação. "A sociedade não lida bem com indefinições, isso de nenhuma ordem. Então, não sei se vou ter filhos, e as pessoas nos cobram. Estou desempregado e tudo bem, posso estar com uma reserva financeira boa, mas as pessoas nos cobram", comentou.

Ela apontou que essa pressão também se reflete na sexualidade. "As pessoas querem um namorado, querem uma prova daquilo, querem que tudo seja muito claro, muito assumido, muito definido", disse.

O exemplo de figuras públicas pode ajudar?

Para a psicanalista, quando alguém se posiciona publicamente sobre um tema delicado, acaba servindo de inspiração para outras pessoas. "É muito legal quando a gente vê alguém parecido com a gente se posicionando de uma forma que a gente não teria coragem de fazer", afirmou.

Ela citou exemplos de figuras públicas que ajudam a quebrar tabus. "Da mesma maneira, agora, esse participante, o Vinícius do Big Brother, acaba despertando em pessoas que talvez nunca olharam para essa questão ou talvez nunca tiveram coragem de se posicionar e de ver o quanto o se assumir pode nos trazer um benefício", apontou.

Leticia destacou que é fundamental desenvolver a autoestima para lidar com o medo de ser diferente. "A gente tem essa necessidade instintiva de pertencimento, de aprovação, até porque é pela aprovação que a gente pertence ao grupo, e é pelo pertencimento ao grupo que a gente aumenta a nossa chance de sobrevivência", explicou.

Por isso, segundo ela, é importante ter coragem de ser quem se é. "Quando a gente se sente diferente, a gente tem que buscar fortalecer nossa autoestima para dar conta de não esconder, não negar e não anular a nossa diferença, mas ter coragem de se posicionar sem ter que ofender, sem ter que afrontar, mas bancar o desconforto de ser diferente sem se sentir pior", concluiu.

Como a família de Vinícius reagiu à revelação?

Do lado de fora do BBB 25, a mãe de Vinícius, Dona Marlene, falou pela primeira vez sobre a revelação do filho e demonstrou muito orgulho.

"Mesmo com todos os medos que sempre tivemos com relação às frustrações que isso poderia trazer para eles, sempre estivemos aqui para apoiar as decisões deles. Vinícius nunca poderia ser uma decepção para nós", afirmou ela ao gshow.

Ela ainda ressaltou o amor pelo filho. "Vinícius cresceu rodeado de amor e cuidado. O homem que ele é e está em constante construção só me orgulha enquanto mãe e me mostra que estou cumprindo bem o meu dever. Tenho muito orgulho do meu filho, sobretudo agora. Ele só mostra a coragem e a vontade de ser quem é", finalizou Marlene.

