Antes do Globo de Ouro, Fernanda Torres já conquistou outro prêmio inédito para o Brasil

Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro 2025 como melhor atriz de drama, é pioneira na conquista de prêmios internacionais para o Brasil

Fernanda Torres (59), consagrada no audiovisual brasileiro por seus mais de 40 anos de carreira repletos de versatilidade, recebeu reconhecimento internacional ao vencer, no último domingo, 5, o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama por dar vida à Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui (2024) — e essa não foi a primeira vez. Antes de desbancar estrelas de Hollywood como Pamela Anderson (57), Angelina Jolie (49), NicoleKidman (57), Tilda Swinton (64) e KateWinslet (49), Fernanda conquistou outro prêmio inédito para o Brasil em 1986, quando tinha apenas 20 anos.

Totalmente premiada

O ano era 1986 e Fernanda, aos 20 anos, foi indicada ao Palma de Ouro de Melhor Atriz no Festival de Cannes por sua atuação no longa Eu Sei Que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor (1940-2022). O feito foi inédito para a época, colocando a jovem atriz como uma das grandes promessas do cinema brasileiro.

Apesar de indicada, Torres não foi à premiação: estava ocupada com as gravações do remake de Selva de Pedra, sem imaginar que poderia, de fato, levar o troféu para casa. Em entrevista ao jornal O Globo após o resultado, ela contou que ficou espantada ao receber a notícia de sua vitória por telefone.

"Minha primeira reação foi de total espanto. Fiquei repetindo para me convencer: gente, eu ganhei, ganhei! Não sei como teria sido se eu estivesse lá na hora da premiação. Aqui, foi indolor. Não tinha expectativas. Resolvi então não ver ninguém. Tirei o dia para descansar e pensar na vida", disse.

Estrela nacional e internacional

Com a segunda conquista em uma premiação estrangeira, a intérprete trilha o caminho da mãe, Fernanda Montenegro(95), e se firma como referência de atuação no Brasil e no mundo. Tilda Swinton, por exemplo, é uma das atrizes internacionais que vibrou com a conquista da brasileira logo após o anúncio da vitória.

A reação de Kate Winslet levantou dúvidas, mas após algumas especulações e uma leitura labial atenta, fãs concluíram que a estrela de Titanic (1997) elogiou Fernanda. “Que surpresa! Eu te disse, ela é incrível”, afirmou a britânica antes de aplaudir a conquista.

Duplamente premiada, Torres busca a chance no Oscar, prêmio para o qual a mãe também foi indicada em 1999, quando protagonizou Central do Brasil (1998), filme do mesmo diretor de Ainda Estou Aqui, Walter Salles (68).

