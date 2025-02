Selton Mello agita fãs com imagens inéditas dos bastidores de 'Ainda Estou Aqui'

Na expectativa para o Oscar, o ator Selton Mello usou as redes sociais para compartilhar imagens exclusivas dos bastidores de 'Ainda Estou Aqui'

Nesta segunda-feira, 24, Selton Mello encantou os seguidores ao compartilhar cenas inéditas dos bastidores de 'Ainda Estou Aqui' , no qual deu vida a Rubens Paiva. Em seu perfil nas redes sociais, o ator reuniu momentos especiais ao lado do elenco, aumentando a expectativa dos fãs com o Oscar 2025.

No vídeo compartilhado, Selton surgiu ao lado de Fernanda Torres se divertindo durante uma gravação com o elenco mirim do filme. Em outro momento, ele e o restante da equipe cantam parabéns para Cora Mora, intérprete da personagem Babiu na infância.

E nos comentários, os fãs não esconderam a alegria ao conferir as imagens. "A família mais querida do cinema", declarou uma seguidora. "Ai como eu amo esses bastidores", celebrou outra. "O making off aos olhos de Selton, QUE COISA LINDA", ressaltou mais uma.

Vale lembrar que a obra concorre à categoria de 'Melhor filme estrangeiro' e 'Melhor filme'. Além disso, Fernanda Torres também foi indicada à premiação como Melhor Atriz por sua atuação.

Para quem deseja assistir, a 97ª cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 2 de março, em Los Angeles, na Califórnia, e será apresentada pelo comediante Conan O'Brien. Os brasileiros podem acompanhar a tramissão ao vivo do evento pelo canal da TNT e pela plataforma Max no streaming.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selton Mello (@seltonmello)

Indicação ao Oscar

O ator Selton Mello usou as redes sociais recentemente para dividir com o público sua alegria após o filme 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, ser indicado ao Oscar 2025. O longa-metragem, que retrata a história de Eunice Paiva, é estrelado por ele e Fernanda Torres.

Em seu perfil na web, Selton publicou uma foto ao lado da colega de profissão e de Walter."Fizemos um filme. Ele nasceu vitorioso por motivos variados: por lembrar o que jamais pode ser esquecido, por comover com uma beleza austera, por encher as salas de cinema de novo, por levar nossa sensibilidade para o mundo, por recuperar nossa autoestima cultural, por abrir tantas portas para outros que virão, por restaurar o amor pelo cinema brasileiro por ter criado algo emocionalmente poderoso", iniciou ele na legenda.

"Por alcançar o raro equilíbrio entre estética e ética, por ser sublime em sua justa simplicidade. Muitas camadas. Nosso país precisava desse filme, o mundo todo precisava desse filme. Nesse exato momento, três indicações ao Oscar. Com a de melhor filme nós entramos para a história, para sempre ainda estamos aqui. Eunice, Rubens [Paiva], nós e vocês", completou Selton Mello. Confira a publicação!

Leia também:Carreira de Selton Mello: 7 novelas com ele para assistir agora