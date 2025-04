BBB 25: Maike e Delma recebem missão especial para o paredão da rodada

Após a Prova do Líder, Maike e Delma recebem missão para o paredão da semana e precisam tomam uma decisão importante

A prova do líder deixou uma consequência para Maike e Delma nesta quinta-feira, 3, no BBB 25, da Globo. Eles vão ter que executar uma missão especial na formação do paredão da rodada.

Maike e Delma ficaram em segundo e terceiro lugares da prova do líder da semana. Com isso, eles tiveram a consequência de que precisam indicar alguém ao paredão.

Os dois precisam entrar em um consenso para indicarem uma pessoa direto para o paredão da rodada. Porém, caso não entrem em consenso para a indicação, os dois estão direto no paredão.

A decisão deles será anunciada na noite de sexta-feira, 4, que é quando o 13º paredão do programa será formado.

Dinâmica da rodada no Big Brother Brasil

Na noite desta quinta-feira, 3, o líder já colocou 3 pessoas na Mira do Líder. O segundo e o terceiro colocados na Prova do Líder receberam a missão de indicarem uma pessoa em consenso para o paredão.

Na sexta-feira, 4, os participantes fazem a Prova do Anjo, que será autoimune. No programa ao vivo de sexta, os brothers formam um paredão triplo: o líder indica um pessoa, o segundo e o terceiro colocados da prova do líder indicam uma pessoa e a casa vota em uma pessoa.

A eliminação será no domingo, 6.