Quando será o Oscar 2025? Veja data e onde assistir ao vivo e online

A premiação mais importante do cinema está chegando! O anúncio da lista dos indicados ao Oscar 2025 aconteceu nesta quinta-feira, 23, e o longa brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, concorre à categoria de Melhor filme estrangeiro e Melhor filme. Além disso, a atriz Fernanda Torres também foi indicada à premiação como Melhor Atriz por sua atuação.

Para quem deseja assistir, a 97ª cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 2 de março , em Los Angeles, na Califórnia, e será apresentada pelo comediante Conan O'Brien. Os brasileiros podem acompanhar a tramissão ao vivo do evento pelo canal da TNT e pela plataforma Max no streaming.

Fernanda Torres é indicada ao Oscar de Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui

Após vencer o Globo de Ouro, a artista brasileira foi indicada ao Oscar 2025 como Melhor Atriz por sua atuação no longa-metragem Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. O anúncio aconteceu na manhã desta quinta-feira, 23, durante a transmissão ao vivo das nomeações para o 97º Oscar. A atriz disputa o prêmio ao lado de Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison e Demi Moore.

Vale lembrar que Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, concorreu ao prêmio de 'Melhor Atriz em filme dramático' em 1999, por sua atuação em 'Central do Brasil'. A veterana, no entanto, perdeu para Gwyneth Paltrow, que levou a estatueta por seu trabalho em 'Shakespeare Apaixonado'.

Antes da indicação, Fernanda Torres falou sobre sua expectativa para a premiação. "É claro, eu ficarei mais do que feliz se eu for indicada ao Oscar. Mas, ao mesmo tempo, o Globo de Ouro já é uma conquista tão grande. No Brasil, é como se tivéssemos vencido a Copa do Mundo. Eu odeio expectativas. Sou uma pessimista por natureza. E o que vier, vou ficar feliz", afirmou.

