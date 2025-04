Monique Alfradique está confirmada no elenco de 'Êta Mundo Melhor': 'Animada'

A atriz Monique Alfradique vai interpretar a personagem Tamires na novela 'Êta Mundo Melhor', continuação de 'Êta Mundo Bom'

Monique Alfradiqueestá confirmada no elenco da próxima novela das 18h da Globo, Êta Mundo Melhor, continuação de Êta Mundo Bom (2016). A trama, que estreia em junho deste ano, é escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, e conta com a direção de Amora Mautner.

A atriz dará vida a personagem Tamires, uma mulher bonita e sedutora que será a nova gerente do Dancing. "Viver a personagem Tamires na novela 'Êta Mundo Melhor', com direção da maravilhosa Amora Mautner, será uma experiência incrível! Ela é uma mulher cheia de nuances, sedutora, com uma personalidade forte e intrigante", disse Monique.

"Estou muito animada para explorar essa história e compartilhar essa jornada com o público. E trabalhar novamente com o Walcyr Carrasco é um privilégio, e tenho certeza de que essa novela vai conquistar o coração de todo mundo!", acrescentou a famosa.

A novela mais recente de Monique Alfradique foi Elas por Elas, também na Globo, que chegou ao fim em abril de 2024. Agora, a expectativa é grande para o novo trabalho, que promete conquistar os telespectadores com uma história emocionante, além de um elenco de peso.

Larissa Manoela está confirmada em nova novela da Globo

A atriz Larissa Manoela fechou com a Globo para fazer parte do elenco de Êta Mundo Melhor, sequência de Êta Mundo Bom (2016), novela que vai substituir Garota do Momento. Em seu perfil, a famosa compartilhou um vídeo segurando o roteiro da obra de Walcyr Carrasco e dividiu a novidade com os fãs.

Além disso, ela também colocou um chapéu similar ao usado pelo personagem Candinho (Sergio Guizé) no folhetim. "Se o mundo já tava bom, agora ele vai ficar ainda melhor. É oficial! Eu tô de volta na nossa próxima novela das seis. A gente se vê em Êta Mundo Melhor!", disse Larissa na gravação, deixando os fãs animados. Confira!

