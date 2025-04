Atualidades / GRAVIDEZ / NOVAS FOTOS

Grávida de Thiaguinho, Carol Peixinho exibe barriga na praia após treino

A influencer Carol Peixinho está grávida de três meses do primeiro filho com o cantor Thiaguinho, com quem está junto desde 2021

Carol Peixinho curte dia de praia e exibe a barriga de grávida em nova foto - Foto: Reprodução/Instagram