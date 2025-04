Atualidades / ENCONTRO

Gracyanne encontra nora de Huck em salão de beleza e reage: "Mais linda pessoalmente"

A influencer Duda Guerra, nora de Angelica e Luciano Huck, ficou famosa após aparecer com o namorado, Benício Huck, no Rock In Rio em 2024

Carol Peixinho curte dia de praia e exibe a barriga de grávida em nova foto - Foto: Reprodução/Instagram