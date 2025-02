Carreira de Selton Mello: 7 novelas com ele para assistir agora

Confira as novelas estreladas pelo ator Selton Mello disponíveis no streaming para você assistir agora e matar as saudades

O ator Selton Mello é um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira e está em destaque no momento por causa da divulgação do filme Ainda Estou Aqui, que concorre ao Oscar 2025. Com isso, que tal relembrar os trabalhos dele na TV? Para quem é fã do artista, alguns trabalhos dele estão disponíveis no Globoplay, como a novela A Indomada, da Globo, que acaba de chegar ao streaming.

Para relembrar algumas novelas da carreira dele, a CARAS Brasil separou uma lista com 7 novelas e mais alguns projetos que ele já fez na TV e que você pode dar play agora.

Corpo a Corpo - 1984

Ronaldo Pelegrini, interpretado por Selton Mello na novela Corpo a Corpo (1984), é um adolescente, filho de Osmar (Antonio Fagundes) e Eloá (Débora Duarte). Parte do núcleo principal da trama, ele é retratado como um jovem alegre e próximo dos pais.

Sinhá Moça - 1986

Selton Mello deu vida a Rafael ainda na infância. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a trama contou com grandes nomes como Lucélia Santos, Rubens de Falco e Marcos Paulo.

Rafael era filho de Maria das Dores, uma mulher negra vendida a um mercador de escravos, que os levou para a capital da província, afastando-os de Araruna. Ainda criança, Rafael presenciou a trágica morte de seu avô, Pai José, no tronco.

Pedra Sobre Pedra - 1992

Bruno, interpretado por Selton Mello, é um personagem da novela Pedra sobre Pedra. Ele é filho do pistoleiro Sete Estrelas (Raymundo de Souza) e se envolve romanticamente com Olímpia (Maria Mariana), filha do prefeito Kleber (Cecil Thiré).

Exibida pela TV Globo entre 6 de janeiro e 31 de julho de 1992, a novela foi escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares. Após seu término, foi substituída por De Corpo e Alma, que esteve no ar de 3 de agosto de 1992 a 5 de março de 1993.

Tropicaliente - 1994

Vitor, vivido por Selton Mello na novela Tropicaliente, é filho de Letícia e Ramiro. Ele enfrenta problemas psicológicos e carrega um profundo ressentimento contra a mãe, a quem culpa pela morte do pai. Inicialmente, conquista Açucena (Carolina Dieckmann), uma jovem doce e ingênua, mas sua obsessão acaba afastando-a.

A trama envolve um triângulo amoroso entre Vitor, Açucena e Franchico (Cássio Gabus Mendes). Embora tenha seu casamento marcado com Vitor, Açucena hesita e, no momento decisivo, desiste da união, deixando-o no altar para correr atrás de Franchico.

A Próxima Vítima - 1995

Tonico, papel de Selton Mello na novela A Próxima Vítima, é filho de Juca Mestieri, vivido por Tony Ramos.

Exibida pela TV Globo entre 13 de março e 3 de novembro de 1995, a trama acompanha uma sequência de assassinatos misteriosos. Ao longo da história, uma estudante de Direito se empenha em descobrir a identidade do criminoso por trás desses crimes.

A Indomada - 1997

Na novela 'A Indomada', Selton Mello deu vida a Emanoel, um jovem especial e filho de Teobaldo (José Mayer). Puro, inocente e desconectado das maldades do mundo, ele enfrentava crises inesperadas e tinha dificuldades para compreender a realidade ao seu redor. No desfecho da trama, após um confronto com Altiva (Eva Wilma), Emanoel é tomado por uma intensa dor, se contorce e, de forma mágica, se transforma em um anjo, sobrevoando a cidade de Greenville.

Força de um Desejo - 1999

Abelardo, interpretado na novela Força de um Desejo, é o filho caçula do Barão de Sobral. Impulsivo e emocionalmente instável, ele assume o lugar do pai em um embate contra Henrique. Durante o confronto, é ferido pelo adversário, mas consegue derrotá-lo. Mais tarde, Abelardo é baleado por Higino, ficando entre a vida e a morte. Determinado, ele invade as terras de Higino para entregar café, mesmo após cair em uma emboscada. Como retaliação, Higino desafia o Barão de Sobral para um duelo.

Os Maias - 2001

Este personagem é um dos mais marcantes da minissérie, conhecido por suas características físicas e temperamentais distintas.

O melhor amigo de Carlos, Ega, está prestes a se formar em Direito, mas de forma lenta e irregular – com reprovações e até perdendo anos. Filho de uma mulher religiosa que vive em uma quinta perto de Celorico de Basto, Ega é uma grande decepção para sua mãe, que constantemente se escandaliza com sua falta de fé e suas atitudes consideradas heréticas.

Os Aspones - 2004

Em uma repartição pública em Brasília, Moira (Drica Moraes), Anete (Marisa Orth) e Caio (Pedro Paulo Rangel) trabalham no Fichário Ministerial de Documentos Obrigatórios. Com a chegada do novo chefe, Tales (Selton Mello), e sua estagiária Leda (Andréa Beltrão), o local se transforma em um escritório para “Falar Mal Dos Outros”, onde perseguem cidadãos por pequenas infrações. O seriado explora as tensões e traições que surgem em um ambiente de trabalho fechado e hierárquico.

A Cura - 2010

A Cura acompanha Dimas Bevilláqua, um jovem médico do interior de Minas Gerais, que, além da medicina, usa poderes espirituais em suas cirurgias para curar os pacientes. Na infância, ele foi acusado injustamente de assassinato após um incidente confuso com um colega de escola.

Sessão de Terapia - 2012

Na série Sessão de Terapia, o terapeuta Caio Barone (Selton Mello) enfrenta desafios pessoais e profissionais, incluindo questões com sua criança interior e sua supervisora, Sofia (Morena Baccarin). Após a morte da mãe, ele entra em conflito com a irmã, Mariana (Bruna Chiaradia), e precisa lidar com a pressão dela para se reaproximar de Miguel (Danton Mello), seu irmão por parte de pai.

Ligações Perigosas - 2016

A trama começa quando Isabel D´Ávila de Alencar (Patricia Pillar) descobre que Cecília (Alice Wegmann), filha de sua prima Iolanda (Lavínia Pannunzio), vai se casar com seu ex-amante Heitor Damasceno (Leopoldo Pacheco). Para se vingar, Isabel pede ao amigo e cúmplice Augusto de Valmont (Selton Mello) que seduza Cecília antes do casamento. No entanto, Augusto inicialmente recusa, pois está interessado em Mariana de Santanna (Marjorie Estiano), uma jovem devota que conhece na casa de sua tia Consuêlo (Aracy Balabanian).