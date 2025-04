Vale Tudo: Saiba quem matou o irmão de Heleninha na primeira versão da novela

Na versão original de Vale Tudo, Heleninha sofreu consequências de um crime que não cometeu! Saiba o segredo da família Roitman sobre a morte de Leonardo

Na novela Vale Tudo, da Globo, Heleninha (Paolla Oliveira) enfrenta a culpa por acreditar que matou o irmão, Leonardo, e causou um incêndio na casa da família. Ela se entregou ao vício em bebidas e até perdeu a guarda do filho por causa disso. No entanto, caso a autora do remake, Manuela Dias, siga a versão original de Vale Tudo, ela não terá cometido nenhum crime. Relembre o que aconteceu na história na primeira versão da trama:

Na versão de Vale Tudo exibida em 1988, Heleninha (Renata Sorrah) também sofria com a culpa pela morte do irmão, Leonardo, e de ter causado o incêndio na casa da família. Porém, ela só descobre na reta final da novela que não foi a culpada por nada. A revelação do verdadeiro assassino de Leonardo só vem à tona quando Ruth, antiga empregada da família Roitman, reaparece e conta toda a verdade.

Na trama, Ruth conta que Heleninha era casada com Marco Aurélio (Reginaldo Faria) e acreditava que estava sendo traída pelo marido. Com isso, ela ficou louca de ciúme e foi atrás dele em um apartamento junto com Ruth.

Chegando lá, Ruth e Heleninha pediram a ajuda de Leonardo, que morava no apartamento do lado, para entrarem no apartamento onde achavam que Marco Aurélio estava com a suposta amante. Porém, ao abrirem a porta, eles dão de cara com Odete acompanhada de um amante. Leonardo fez um escândalo ao ver a mãe com um amante e Heleninha seguiu abalada com a suposta traição do marido.

Então, depois da confusão, Odete foi dirigindo o carro com Heleninha e Leonardo no banco de trás do carro. Eles sofreram um acidente de carro e Leonardo morreu. Odete ficou desesperada e foi até a casa da família, sem saber o que fazer com o corpo do filho morto.

Ainda abalada, Heleninha não se lembrava do que tinha acontecido naquele dia e se deparou com o corpo do irmão morto no chão. Ela achou que tinha matado o irmão e começou a gritar. Com isso, Odete deixou um cigarro cair na cortina e a casa pegou fogo. Com a confusão mental de Heleninha, Odete deixou a filha levar a culpa por tudo e pagou para Ruth guardar o segredo. Desse modo, a verdadeira culpada por tudo foi Odete Roitman. Por causa do incêndio e da morte do irmão, Heleninha perdeu a guarda do filho e se entregou ao alcoolismo.

Por enquanto, a Globo não revelou se irá seguir a primeira versão da novela na história de Heleninha.

