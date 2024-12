Saulo Vasconcelos diz que filhas o motivaram a revisitar personagem: 'Tudo por elas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Saulo Vasconcelos também conta como dublar Maui em Moana 2 o ajudou a aprimorar sua carreira

A voz poderosa de Saulo Vasconcelos(51) deu forma mais uma vez a Maui na dublagem brasileira de Moana 2. Para o artista, a decisão de revisitar o personagem mágico aconteceu de forma tranquila: "Foi tudo pelas minhas filhas".

Em entrevista à CARAS Brasil, Saulo Vasconcelos conta que espera que o filme crie ainda mais memórias afetivas para suas filhas, Manuela e Amanda . "Elas gostaram tanto do primeiro e de falar: 'Meu pai é o Maui'. Estou muito feliz por causa dela e das memórias desenvolvidas com elas, por causa do filme."

Apesar disso, ele diz que não foi apenas na esfera familiar que o filme influenciou positivamente. O ator, que recentemente esteve em cartaz com a remontagem brasileira do musical da Broadway Peter Pan, afirma que o filme trouxe a oportunida de crescer como artista.

Leia também: Saulo Vasconcelos faz personagem bruto no musical Priscilla, Rainha do Deserto

"Cada vivência é única. É como se ganhasse um DNA diferente, aquilo te torna mais versátil e faz com que você compreenda mais coisas de algo que não é você. Moana teve um papel fundamental nesse sentido, mesmo sendo o mesmo personagem, é um outro contexto e isso só contribui para que eu cresça como artista no futuro."

Vasconcelos também aproveita para reforçar a importância das amizadez, já que um dos pontos centrais da animação é a relação entre Maui e Moana (Any Gabrielly). Ele conta que, atualmente, tem pessoas em sua vida que compartilham essa relação, especialmente após sair de sua cidade natal, Brasília, e viver em lugares como México, Portugal e São Paulo.

"Eu desenvolvi muitas amizades ao longo da jornada, através do trabalho", explica o artista. "Não dá para ficar sozinho, você vai enfrentar muitas dificuldades se pensar dessa forma. Algumas amizades até se tornam família."

Leia mais em: Peter Pan - O Musical, da Broadway, retorna para última temporada em SP com Saulo Vasconcelos

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SAULO VASCONCELOS NO INSTAGRAM: