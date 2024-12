Any Gabrielly reforça importância da família e recorda período afastada: 'Sempre honrar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Any Gabrielly, voz brasileira de Moana, comenta sua relação com a personagem e lembra desafios da dublagem no 2º filme

Any Gabrielly(22) afirma estar cada vez mais madura e preparada para os grandes desafios da vida adulta, assim como a personagem Moana, para quem ela emprestou a voz novamente neste ano. Para a artista, crescer abriu muitas portas e trouxe novos horizontes, e, ao mesmo tempo a reconectou com a família, após um afastamento na adolescência, e reforçou a importância dessa base.

"Na adolescência a gente se afasta um pouquinho da família, isso aconteceu para mim. Me encontrei nos meus amigos e criei a minha própria comunidade, mas aí fui ficando mais velha e quis me reconectar com a minha família", conta Any Gabrielly , em entrevista à CARAS Brasil. "São relacionamentos que temos que sempre honrar os que já foram, os que vem aí."

Ela diz que, desde seus 19 anos, quando anunciou a saída do grupo Now United, encarou grandes mudanças na carreira e na vida pessoal —um exemplo disso foi a mudança para Los Angeles, nos Estados Unidos. Para a cantora, suas vivências se conectam bastante com as da personagem.

Leia também: Any Gabrielly revela amizade com Bruno Mars: 'Me chama de Moana'

"Estourou essa bolha e eu passei por um processo bem interessante de auto descoberta e desafios. Me sinto forte e preparada para esses grandes desafios, e assistindo Moana dá para ver que ela passa por esse mesmo processo", diz. "Com certeza eu sei melhor quem eu sou."

A cantora também recorda que, durante as gravações do segundo filme, as experiências a ajudaram tanto na carreira musical, quanto na vida pessoal. Para ela, a parte mais desafiadora foi se conectar com o lado emocional da personagem, e passar os sentimentos através da voz e das músicas.

"Eu descobri que só precisava relaxar e viver, eu estava presente, mas da forma errada, mais racionalmente. A equipe fez um trabalho muito legal de me abraçar da forma que eu precisava, foi muito bonito e muito transformador. Sou Maria Mole [risos]", se emociona Any Gabrielly, que dá voz à Moana desde 2016, quando o primeiro filme foi lançado.

Leia mais em: Any Gabrielly é confirmada em Moana 2, sequência do sucesso de 2016

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ANY GABRIELLY NO INSTAGRAM: