Ator Adam Pearson revela como lida com preconceito por doença rara no rosto

O ator britânico Adam Pearson falou abertamente sobre a neurofibromatose, uma condição rara e genética descoberta aos 5 anos de idade. Em entrevista à revista 'People', o artista, com 39 anos atualmente, contou como lida com o preconceito do público em relação à doença.

A neurofibromatose causa o crescimento de tumores, em sua maioria benignos, ao longo dos nervos. No caso de Pearson, a condição atingiu seu rosto, que começou a se modificar por volta dos 8 anos.

Devido ao longo tempo, o ator afirmou que já se acostumou com os olhares ‘curiosos’ e, muitas vezes, até crueis, de pessoas na rua. "Você entra [no local] e vai fundo. Tipo, 'Oi, meu nome é Adam. Sou novo aqui. Vamos ser amigos'", relatou ele.

Em seguida, Adam Pearson explicou que sempre lida com gentileza perante aos questionamentos em relação à condição rara. "Acho que uma conversa honesta faz toda a diferença. A curiosidade deve ser respondida com gentileza. Tudo o que as pessoas querem é saber que você está bem e que elas ficarão bem. Depois disso, é tranquilo", disse.

O famoso, que nasceu no sul de Londres, contou que se tornou conhecido na região por suas diversas participações em programas e documentários britânicos. "Sou querido, e, felizmente, as pessoas parecem embarcar no que eu faço", relatou.

Adam Pearson já realizou 39 cirurgias

Por conta do excesso de tumores no rosto, Adam Pearson já precisou realizar 39 cirurgias. À 'People', ele também revelou que perdeu a visão total de um dos olhos devido a neurofibromatose.

"Você pode ficar afundado em, ‘Não é justo. Por que a vida é tão cruel?’ Isso não resolve nada. Meu irmão e eu fomos criados para viver a vida que temos e não lamentar a que não temos", declarou o ator, afirmando não ter pena de si mesmo. Assim como Adam, seu irmão gêmeo também nasceu com a mesma condição. No entanto, a doença não apresentou sinais externos no familiar.

O artista britânico ainda ressaltou que a deficiência abriu portas em grandes filmes de Hollywood. Pearson também aproveitou a ocasião para deixar um recado a respeito de 'roteiros preguiçosos' em relação ao assunto.

"Não acho que haja vozes deficientes suficientes alimentando o processo criativo. Fico frustrado quando as pessoas fingem que não conseguem encontrá-las. Claro, você não é obrigado, mas então não fique surpreso quando o que você criar for uma porcaria", concluiu ele.

Adam Pearson atuou em filmes como 'Sob a Pele' (2013), com Scarlett Johansson, 'Chained for Life' (2018), 'Ruby Splinter' (2022) e 'A Different Man' (2024), longa de Aaron Schimberg que estreia nos cinemas no próximo dia 20.