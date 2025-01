Globo de Ouro: veja a reação de Fernanda Montenegro ao ver Fernanda Torres premiada

Fernanda Montenegro não escondeu a alegria ao ver a filha, Fernanda Torres, ganhar a categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025

A atriz Fernanda Montenegro não escondeu a alegria ao ver a filha, a atriz Fernanda Torres, ganhar a categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025 na madrugada desta segunda-feira, 6, nos Estados Unidos. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a atriz veterana aparece sentada em uma poltona.

Visivelmente ansiosa quando a categoria foi anunciada, Fernanda chegou a elogiar o trabalho da britânica Tilda Swinton ao ouvir Viola Davis anunciar os nomes das concorrentes.“Essa é uma atriz ótima”. Quando a apresentadora falou o nome da filha, a mãe só conseguiu levantar o punho para o alto e celebrar.

O vídeo foi feito pelo produtor teatral Alex Júnior, que é amigo da família. “Que privilégio assistir com Dona Fernanda e sua família”, escreveu ele.

Vale ressaltar que Fernanda Montenegro concorreu ao prêmio em 1999, por sua atuação no filme Central do Brasil, mas perdeu a estatueta para Cate Blanchett, que protagonizou o longa-metragem Elizabeth. Contudo, o filme de Walter Salles ganhou como Melhor Filme Estrangeiro.

Sinopse de Ainda Estou Aqui:

O longa é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre a mãe, Eunice Paiva. Confira a sinopse: “Rio de Janeiro, início dos anos 70. O país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens, Eunice e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice - cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas - é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a história emocionante dessa família ajudou a redefinir a história do país".

