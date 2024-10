Nicole Kidman precisou pausar gravação de cenas íntimas em filme: ‘Hipnotizada’

Nicole Kidman revela que precisou de pausas e se sentiu esgotada ao gravar cenas íntimas em filme com Antonio Banderas e Harris Dickinson

Nicole Kidman está prestes a estrear em ‘Babygir’, filme de suspense erótico americano dirigido por Halina Reijn. Durante a divulgação do longa, a atriz revelou detalhes inusitados dos bastidores, incluindo as cenas íntimas. Em entrevista ao The Sun, a famosa contou que ficou esgotada e precisou pedir algumas pausas por ficar ‘esgotada’ nas filmagens ousadas.

Em ‘Babygirl’, Kidman interpreta uma empresária casada e com filhos, que coloca sua família em risco ao se relacionar com seu estagiário, que é interpretado por Harris Dickinson, além de ter Antonio Banderas no elenco. Em conversa com o jornal americano, a atriz entregou que as gravações das cenas íntimas com os colegas foram intensas.

“Eu li o roteiro e achei que era muito divertido. Mas eu também fiquei muito excitada por ele. Eu também estava meio que hipnotizada", Nicole contou que sentiu a tensão sexual da trama assim que leu o roteiro e levou essa energia para o set: “Houve uma enorme quantidade de compartilhamento, de confiança, e depois frustração”, disse.

“Era tipo: 'Não me toque. Houve momentos em que estávamos filmando e eu estava tipo: 'Não quero mais ter um orgasmo'. Não chega perto de mim. Eu odeio fazer isso”, a atriz relembrou que chegou a pedir algumas pausas durante as gravações dos momentos mais íntimos e brincou que não pretende mais se envolver com projetos tão ousados.

"Eu não ligo se eu nunca mais for tocada novamente na minha vida! Estava tão presente o tempo todo para mim que parecia quase como um burnout", Nicole falou sobre a intensidade das filmagens. Apesar do ‘perrengue’, a famosa contou que as gravações foram feitas com todos os cuidados necessários, incluindo a presença de um coordenador de intimidade.

Em seguida, Nicole agradeceu o apoio da diretora do filme: “Eu não acho que eu conseguiria fazer isso trabalhando com um homem. Na verdade, acredito que a única maneira que eu poderia fazer isso seria com ela, porque nós duas sentávamos e conversávamos", afirmou a famosa, que recentemente revelou ter sido alvo de piadas por ser muito alta na infância.

Por fim, Kidman celebrou o resultado e lembrou que a experiência só foi tão intensa pois ela estava comprometida com sua personagem e com a narrativa do longa, que estreia em dezembro nos EUA: "Eu me senti muito parte daquilo. Era a história que eu queria fazer parte, que eu queria contar, e cada parte de mim estava comprometida com isso", disse.

