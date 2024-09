Nicole Kidman desabafa ao relembrar que era vítima de piadas

Em nova entrevista, Nicole Kidman desabafou ao relembrar que era vítima de piadas na infância, principalmente por conta de sua altura

Em uma recente entrevista, Nicole Kidman revelou que era vítima de piadas na infância por ser muito alta, o que fez com que ela crescesse odiando o próprio corpo.

A atriz também relembrou o início de sua carreira em Hollywood, quando o estilista John Galliano a convidou para desfilar com um vestido feito por ele.

"Você consegue acreditar? A minha vida inteira, eu queria ter curvas e 1,57 m de altura. Então, de repente, ter 1,80 m e ser completamente magra e sem peitos significava ‘ótimo, vamos te vestir'", disse Nicole em trecho da entrevista divulgado pela revista People.

Em seguida, a artista contou qual foi a sensação daquele momento. "Tipo, eu era uma ruiva, branquela, com 1,80 m aos 14 anos. Me atacavam e não era legal. Então sempre que tive acesso a esse mundo novo, me senti como uma garotinha com a oportunidade de entrar nessa espécie de mundo fantástico".

O último trabalho de Nicole Kidman foi no fime Um Assunto de Família, da Netflix, em que ela interpreta Brooke Harwood.

Fotos raras

A atriz Nicole Kidman se manifestou publicamente após a morte de sua mãe, Janelle Ann Kidman, que faleceu aos 84 anos. Através de seu Instagram oficial, a estrela agradeceu o carinho e apoio dos fãs durante o momento delicado que está enfrentando.

Bastante discreta em relação a sua vida pessoal, Nicole publicou algumas fotos inéditas em família em homenagem à matriarca. "Minha irmã e eu, juntamente com a nossa família, queremos agradecer a todos pela enxurrada de amor e bondade que sentimos esta semana", iniciou a atriz na legenda.

"Cada mensagem que recebemos daqueles que amaram e admiraram a nossa mãe significou mais para nós do que alguma vez seremos capazes de expressar. Obrigada, em nome de toda a nossa família, por respeitarem a nossa privacidade enquanto cuidamos uns dos outros", completou Nicole Kidman.

A artista recebeu a notícia de morte da mãe enquanto estava no Festival de Veneza 2024. Nicole, que venceu a categoria de melhor atriz, deixou uma carta aberta explicando o motivo repentino de sua ausência no evento.