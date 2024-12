Morre Marisa Paredes, estrela dos filmes de Almodóvar, aos 78 anos

A notícia da morte da atriz espanhola Marisa Paredes, estrela dos filmes do diretor Pedro Almodóvar, foi confirmada nesta terça-feira, 17

A atriz espanhola Marisa Paredes, estrela dos filmes do diretor Pedro Almodóvar, faleceu aos 78 anos. A notícia foi informada pela Academia de Cinema da Espanha em um comunicado divulgado na manhã desta terça-feira, 17, através da rede social X, antigo Twitter.

"O cinema espanhol fica sem uma de suas atrizes mais icônicas, Marisa Paredes, que deixa para trás uma longa carreira na qual o público pôde assisti-la mais de 75 vezes na grande tela", escreveu a Academia em nota. A causa da morte não foi divulgada.

Dona de uma longa carreira no cinema, Marisa interpretou papéis de mulheres fortes, enigmáticas e passionais. Estrelou filmes como 'Maus hábitos' (1984), 'De salto alto' (1991), 'A flor do meu segredo' (1995), 'Tudo sobre minha mãe' (1999) e 'A pele que habito' (2011). Formada pela Escola de Arte Dramática de Madri, a estrela fez sua estreia no cinema aos 14 anos de idade, em 'Esta noche tampoco', de José Osuna.

Marisa Paredes recebeu em 2018 da Academia de Cinema da Espanha o prêmio Goya, em honra à sua trajetória artística. O Ministério da Cultura espanhol também lamentou a morte da veterana. "Em seus mais de 60 anos de carreira, foi premiada, entre outros, com o Prêmio Nacional de Cinematografia e a Medalha de Ouro ao Mérito nas Belas Artes. Descanse em paz", disse a instituição, em nota.

Fallece a los 78 años la actriz Marisa Paredes. Fue presidenta de la Academia de Cine y recibió el Goya de Honor en 2018. pic.twitter.com/sCF5g8tjoS — Academia de Cine (@Academiadecine) December 17, 2024

Tiktoker mirim morre aos 6 anos de idade vítima de câncer

A pequena Joules Smith, conhecida por seus vídeos no TikTok, faleceu aos 6 anos em decorrência de um raro tumor cerebral. A notícia foi confirmada por seu pai, Joe Smith, em um vídeo publicado na rede social, onde revelou que a menina não resistiu ao glioma pontino intrínseco difuso, vindo a óbito no dia 9 de dezembro; confira mais detalhes.

