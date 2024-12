Fim da batalha judicial pela herança de Gugu: O que a família falou no Fantástico

Filhos e a irmã de Gugu Liberato falam pela primeira vez sobre o fim da divisão da herança do apresentador, que morreu há cinco anos

A família de Gugu Liberato encerrou a batalha judicial que dividiu a família nos últimos cinco anos - desde a morte do apresentador. Com isso, a herança dele finalmente foi dividida entre os herdeiros que ele apontou em seu testamento. Em entrevista ao Fantástico, os filhos do comunicador, a irmã dele, Aparecida Liberato, e Rose Miriam falaram pela primeira vez sobre o assunto.

A herança de Gugu - estimada em R$ 1 bilhão e 400 milhões - foi dividida com 75% para os três filhos - João Augusto, Marina e Sofia Liberato - e 25% para os 5 sobrinhos do comunicador. A divisão foi feita após Rose Miriam renunciar ao processo que pedia o reconhecimento de união estável ao ficar de fora do testamento deixado por Gugu.

João Augusto contou ao Fantástico que tomou a iniciativa de promover um acordo familiar e prometeu que iria cuidar da mãe junto com as irmãs. Inclusive, os três filhos abriram um fundo de investimento internacional e depositaram uma quantia para que o rendimento fosse totalmente usado pela mãe ao longo de sua vida.

Declarações de João Augusto Liberato

Na atração da Globo, João Augusto relembrou o que viveu ao ver sua família dividida. "Os cinco anos foram anos difíceis, fiquei surpreso com o que aconteceu, não tinha ideia do que aquilo iria se tornar. Achei que a gente ia fazer a divisão dos bens de forma tranquila, mas não foi isso que aconteceu”, disse ele, que ainda mora com a mãe na casa onde aconteceu o acidente com o pai em Orlando, Estados Unidos, e também na mansão que era do pai em São Paulo.

Então, ele comentou sobre a decisão do pai de não colocar Rose Miriam no testamento. "Meu pai tinha a ideia de que a geração dos filhos sempre apoiaria os pais. Por isso que meu pai também não deixou nada para a minha tia e o meu tio. Ele deixou com os filhos. Se alguma coisa acontecesse com a mãe, os filhos estariam ali por eles”, declarou ele, que disse que o pai nunca quis se casar. "Meu pai nunca queria se casar. Era um desejo dele, ele gostava de ter a própria vida, gostava de morar sozinho. Eu e sua mãe somos amigos, parceiros. Tudo poderia ter sido resolvido em uma conversa em família”.

O rapaz ainda falou sobre a tristeza de ficar em lado oposto da mãe e das irmãs. "A família ficou meio dividida. Eu tinha opiniões diferentes da minha mãe e das minhas irmãs. Tinha um distanciamento. Chegou um tempo que a gente ficou sem falar. O meu pai sempre falou para mim que a coisa mais importante da vida é a família”, afirmou.

Por fim, João Augusto desabafou sobre ver o nome do pai envolvido em polêmicas após sua morte. "Meu pai era uma pessoa superdiscreta, não se envolvia em polêmicas. Foi triste ver tudo saindo na mídia. O alivio também é de que meu pai pode descansar também”, disse ele, e completou: "Eu queria que ele estivesse aqui. Eu me sinto um pouco sozinho na vida, é o que mais me dói. Espero que a gente possa ser uma família unida. Meu pai sempre falava: a família é tudo”.

As gêmeas Marina e Sofia Liberato também fizeram uma breve declaração para celebrarem a paz na família. "Finalmente a gente conseguiu”, afirmou Sofia. E Marina completou: "Tudo se estabeleceu na forma certa. Estamos muito felizes”.

A irmã de Gugu, Aparecida Liberato

Aparecida Liberato, irmã de Gugu, também falou ao Fantástico. Ela foi a inventariante da divisão da herança de Gugu e sempre quis respeitar o que ele deixou em seu testamento. Ela chegou a ser acusada pelas sobrinhas de não justificar os gastos de forma adequada, o que ela negou. ”Eu no papel de inventariante, aquela pessoa que zela pelos bens até que sejam divididos, tinha que apresentar todas as notas, tudo que acontecia, todos os pagamentos ao juiz. Muito difícil e pesado. Eu estava sendo aquela pessoa que ele colocou para dar continuidade ao legado dele. Assim como eu respeitei, eu poderia ter sido respeitada”, afirmou.

Então, ela desabafou sobre a longa batalha judicial. "O processo poderia não ter levado cinco anos. Foram cinco anos de dor”, afirmou, e completou sobre os sobrinhos ajudarem financeiramente a mãe após ela renunciar ao processo de união estável. "Respeitar a vontade do Gugu era importante. Eles vão ampara-la”, afirmou.

Além disso, ela foi questionada sobre perdoar Rose Miriam pelo processo contra a família e afirmou: "O perdão e as desculpas devem ser pedidos para o Gugu, é para ele. As relações vão se ajeitando com o tempo”.

Rose Miriam falou sobre ser amparada financeiramente pelos filhos

Mãe dos três filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam também conversou com o Fantástico e falou sobre a decisão dos filhos de criarem um fundo de investimento com a renda totalmente revertida para ela ao longo de sua vida. "Qual é o sentido disso tudo? Provar que eu fui companheira? Eu não preciso provar isso para ninguém. Eu quis colocar um ponto final para que meus filhos tivessem inicio na vida no patrimônio”, afirmou.

Sem revelar valores, ela declarou que se sente rica. "Estou muito bem financeiramente. Estou segura. Vou envelhecer de forma digna. Eu me sinto [rica]. É bem mais do que eu esperava”, afirmou.

Então, Rose comentou sobre a irmã e a mãe de Gugu. "Acho que deixei mágoa na família do Gugu. Seria um presente da parte de Deus [voltar a ter contato com elas]”, afirmou.