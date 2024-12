Tiktoker mirim morre aos 6 anos de idade vítima de câncer

A pequena Joules Smith, conhecida por seus vídeos no TikTok, faleceu aos 6 anos em decorrência de um raro tumor cerebral

A pequena Joules Smith, conhecida por seus vídeos no TikTok, faleceu aos 6 anos em decorrência de um raro tumor cerebral. A notícia foi confirmada por seu pai, Joe Smith, em um vídeo publicado na rede social, onde revelou que a menina não resistiu ao glioma pontino intrínseco difuso, vindo a óbito no dia 9 de dezembro.

Em um vídeo com a legenda “Nós amamos você, nossa pequena rainha da dança”, Joe anunciou no TikTok que “nossa pequena rainha da dança faleceu” em seus braços "nas primeiras horas do dia 9 de dezembro". Os dois ficaram conhecidos pelas danças que protagonizavam juntos e acumulam mais de 289 mil seguidores e 3,7 milhões de curtidas.

No vídeo compartilhado, ele contou que ele e sua esposa "não saíram do lado da garotinha’" em seus últimos suspiros. “Não estivemos nas redes sociais nas últimas semanas [porque] tentamos passar cada segundo com nossa linda princesa Joules”, declarou.

“Ela tem sido uma inspiração absoluta para todos, e tenho muito orgulho de ser seu pai, assim como sua mãe. Nós nos sentimos muito confortados em saber que ela inspirou e tocou a vida de tantas pessoas em todo o mundo", disse ele durante a despedida.

Um amigo da família chegou a criar uma vaquinha online com o objetivo de proporcionar apoio para a família. "Qualquer dinheiro arrecadado nesta página irá diretamente para a família Smith para garantir que eles estejam lidando com a situação e que Joules tenha tudo o que precisa", disse a página. Com isso, arrecadaram £96.668, o equivalente a R$ 745,5 mil segundo cotação atual.

Em outra publicação no TikTok, o pai da pequena informou que o o funeral de Joules está previsto para acontecer no dia 27 de dezembro no Crematório Garden of Eden, em Kent, na Inglaterra. Ele ainda pediu que os presentes “usassem rosa e azul para as cores do Stitch e do Angel”.

Conforme noticiou o portal People, segundo o Serviço Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o glioma pontino intrínseco difuso (DIPG) “é um tipo de tumor cerebral encontrado no tronco cerebral que afeta crianças entre 4 e 7 anos de idade".

