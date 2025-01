Leitura Labial revela conversa de Nicole Kidman com Jodie Foster

As atrizes Nicole Kidman e Jodie Foster foram flagradas em uma conversa durante um intervalo comercial do prêmio Globo de Ouro no último final de semana. A cena delas conversando viralizou na internet e um especialista em leitura labial identificou o que a loira disse para a amiga.

De acordo com o site Daily Mail, a conversa aconteceu após Jodie Foster ganhar o prêmio de Melhor Atriz em Minissérie ou Filme de Televisão. Ao subir ao palco, Jodie foi alvo de uma brincadeira de Sofia Vergara, que se divertiu ao brincar de pedir para a atriz dar um prêmio para ela. Então, Nicole apoiou a colega.

“Sim, sim… É um prêmio difícil. E está tudo bem. Então, é tão bom. Estou tão feliz que você ganhou, estou tão feliz. É bom. Não estrague. Você ganhou. Certo!”, disse ela. Por sua vez, Jodie apenas balançou a cabeça em sinal positivo.

Nicole Kidman is *locking in* to this intense conversation with Jodie Foster during the Golden Globes commercial break pic.twitter.com/6uQmC076h6