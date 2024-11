Hugh Grant escolhe nomes muito diferentes para as filhas. Saiba quais!

Hugh Grant explica como foi a escolha dos nomes da duas filha mais novas. Ele escolheu nomes bem diferentes e com histórias legais

O ator Hugh Grant revelou os nomes de suas filhas durante o programa Jimmy Kimmel Live!. Ele mostrou que escolheu nomes bem diferentes para as herdeiras e ainda contou que ficou apreensivo com a responsabilidade de escolher como elas iriam se chamar.

O artista deus os nomes de Lulu Danger Grant e Blue Grant para as duas filhas mais novas . “Eu estava um pouco em pânico com minha esposa no dia em que a nomeamos e pensamos que seria legal para ela, quando fosse mais velha, se ela pudesse dizer em bares que seu nome do meio era Danger. Então, o nome dela é Lulu Danger Grant”, disse ele.

Então, Hugh explicou o nome da segunda herdeira. “Já Blue Grant, mais uma vez entrei em pânico sobre nomes com minha esposa, então perguntamos ao irmão mais velho [John] quando ela estava a caminho. Dissemos: ‘Há um novo bebê chegando, como deveríamos chamá-la?’. E ele disse: ‘Kevin’, porque era seu Minion favorito. E pensamos em chamá-la de Kevin, mas então falamos: ‘É melhor você pensar em outra coisa’. Então, ele disse: ‘Blue’, porque é sua cor favorita”, afirmou.

Hugh Grant é pai de cinco filhos: Felix e Tabitha, do relacionamento com a ex-mulher, Tinglan Hong, e John, Lulu Danger e Blue, da relação com a atual mulher, Anna Eberstein.

Significado do nome da filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Há pouco tempo, o cantor Zezé Di Camargo e a esposa, Graciele Lacerda, anunciaram que serão pais de uma menina. A bebê recebeu o nome de Clara. Que tal saber qual é o significado? Confira abaixo:

O nome Clara vem do latim e tem o significado de brilhante e ilustre. Além disso, o nome também é associado com claridade, pureza e sabedoria. Clara é comum no Brasil, Portugal, Espanha, Alemanha e Itália.

Recentemente, Graciele falou sobre a escolha de Clara caso tivesse uma menina. "Eu sempre falava Clara e Alice. Só que Alice o Zezé falou que não gosta. Aí eu desisti de Alice e falei ‘tá então se eu tiver uma menina vai ser Clara’. Eu amo esse nome, Clara, acho o nome limpo e fácil, sabe? Eu não gosto de nome composto tipo Maria Clara ou Clara alguma coisa. Mas se for menina vai ser Clara", contou.