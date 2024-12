Globo de Ouro: Ator brasileiro foi indicado ao prêmio antes de Fernanda Montenegro

Antes da atriz Fernanda Montenegro, outro ator brasileiro pouco conhecido no país foi indicado ao Globo de Ouro, em 1996; saiba quem é

A indicação de Fernanda Torres ao Globo de Ouro na categoria de melhor atriz agitou os fãs brasileiros nos últimos dias. Antes da artista, sua mãe, Fernanda Montenegro, também recebeu indicação ao prêmio em 1999 - mas acabou perdendo para a australiana Cate Blanchett.

No entanto, o que poucos sabem é que antes mesmo das duas famosas serem indicadas ao prêmio, um ator brasileiro participou da premiação, mais especificamente no ano de 1996. Trata-se de Daniel Benzali, conhecido por sua atuação na série de drama 'Murder One' (1995-1997).

Acontece que a nacionalidade de Benzali é pouco conhecida. Isso porque sua carreira sempre foi voltada para os Estados Unidos, resultando em menor reconhecimento entre o público do Brasil. O artista se aposentou em 2015 e, atualmente, com 78 anos, vive em Londres.

Daniel Benzali em Murder One - Reprodução / ABC

Quais atores brasileiros já foram indicados ao Globo de Ouro?

Antes de Fernanda Montenegro e Daniel Benzali, o Brasil foi muito bem representado no Globo de Ouro por Sonia Braga. A atriz foi indicada ao prêmio três vezes, sendo as duas primeiras como coadjuvante de cinema por 'O Beijo da Mulher-Aranha' (1985) e 'Luar Sobre Parador' (1988).

A última indicação da brasileira aconteceu na categoria de atriz coadjuvante em TV por 'Amazônia em Chamas: A História de Chico Mendes (1994)'. A obra, inclusive, também lhe rendeu uma nomeação ao Emmy.

Fernanda Montenegro, como muitos sabem, fez história por indicação ao Oscar com 'Central do Brasil' (1998). A veterana também foi indicada ao Globo de Ouro pelo longa-metragem.

Em 2016, Wagner Moura foi indicado ao prêmio na categoria de melhor ator em série de drama pelo papel de Pablo Escobar em 'Narcos', da Netflix. O ator, no entanto, perdeu o prêmio para Jon Hamm, de 'Mad Men'.

Por fim, o Brasil está sendo representado por Fernanda Torres no Globo de Ouro por sua atuação no filme 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles. A entrega do prêmio está marcada para acontecer no dia 5 de janeiro de 2025, em Los Angeles.

