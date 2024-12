Fernanda Torres celebra indicação ao Globo de Ouro: 'Inacreditável'

Fernanda Torres foi indicada ao Globo de Ouro por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui – a mãe dela, Fernanda Montenegro, também já concorreu ao prêmio

A atriz Fernanda Torres conquistou uma indicação ao Globo de Ouro 2025. Ela foi indicada na categoria de Melhor Atriz pelo filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Com isso, ela conquistou este marco cerca de 25 anos após sua mãe, Fernanda Montenegro, também ter sido indicada ao prêmio internacional.

Após a notícia se espalhar pela internet, Torres apareceu em um vídeo para comemorar a conquista. "Gente, nomeada ao Golden Globe! Estou aqui no glam com Rebeca, em Londres, hoje tem sessão aqui... Uma loucura! Beijo, inacreditável! E, Walter, 25 anos depois dele com a minha mãe, realmente a vida presta!", declarou.

Além da indicação dela ao prêmio, o filme Ainda Estou Aqui também concorre na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira.

Sinopse de Ainda Estou Aqui:

O longa é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre a mãe, Eunice Paiva. Confira a sinopse: “Rio de Janeiro, início dos anos 70. O país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens, Eunice e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice - cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas - é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a história emocionante dessa família ajudou a redefinir a história do país".

Descubra quanto Fernanda Torres emagreceu para o papel

O filme Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres, tem gerado bastante expectativa no público brasileiro, que está contando os dias para a estreia do longa-metragem nos cinemas. Em entrevista ao Fantástico, a atriz falou um pouco sobre o novo trabalho e revelou alguns bastidores da produção.

Ao longo da conversa, Fernanda revelou que precisou emagrecer para interpretar Eunice Paiva, personagem central da história. "Eu achava que não tinha peso para perder, mas ela [Eunice] tinha obsessão por magreza, porque a família toda engordava", explicou.

Em seguida, a artista contou quantos quilos perdeu para a caracterização. "Ela vai para a prisão e perde 11 kg em nove dias. Não consegui chegar no que ela alcança na prisão, mas perdi de 8 a 10 kg", declarou a artista, que ainda ressaltou a força da protagonista.