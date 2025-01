Fernanda Torres não é indicada ao SAG Awards, que é termômetro do Oscar

Depois de conquistar um prêmio no Globo de Ouro, Fernanda Torres não apareceu na lista de indicados do SAG Awards

A atriz Fernanda Torres não está na lista de indicados ao prêmio SAG Awards, que é do sindicato dos atores de Hollywood e considerado um dos termômetros para o Oscar. Os fãs esperavam que ela poderia conquistar uma vaga na premiação após vencer na categoria de Melhor Atriz de Filme de Drama no Globo de Ouro, mas ela ficou de fora da competição.

A lista de indicados foi revelada nesta quarta-feira, 8, e a categoria de Melhor Atriz Principal é disputada por Pamela Anderson, Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison e Demi Moore.

A premiação SAG Awards acontece no dia 23 de fevereiro em Los Angeles.

O discurso de Fernanda Torres no Globo de Ouro

A atriz Fernanda Torres é a vencedora da categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025. Na noite deste domingo, 5, ela fez a alegria do Brasil ao conquistar o prêmio internacional por sua interpretação de Eunice no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Ao subir no palco, ela fez um discurso de agradecimento e citou sua mãe, Fernanda Montenegro, que já foi indicada ao Globo de Ouro no passado.

"Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu não sei se eu estava pronta. Isso foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter. E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe, vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou e com tanto problema hoje em dia no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Globo de Ouro", disse ela.

Leia também: Leitura labial diz o que Kate Winslet falou antes de aplaudir Fernanda Torres