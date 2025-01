Fernanda Torres é homenageada por Viola Davis após Globo de Ouro

A atriz Viola Davis compartilhou algumas fotos ao lado de Fernanda Torres nos bastidores do Globo de Ouro 2025 após vitória da brasileira

A atriz Fernanda Torres segue fazendo história por sua vitória no Globo de Ouro 2025! A artista, que venceu a categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua atuação no filme 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, foi homenageada por Viola Davis após a premiação.

A estrela internacional foi a responsável por anunciar o nome da brasileira no evento, ocorrido em Los Angeles no último domingo, 5. Agora, dias após Globo de Ouro, Viola usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos especiais da premiação, incluindo os bastidores com Fernanda Torres.

"Uma noite reveladora. Vejo meu 'legado' com mais clareza do que nunca. Estou inspirada. Obrigada Globo de Ouro por esta honra. Isso acendeu uma chama", escreveu Viola Davis na legenda da publicação. Nas imagens, a protagonista da série 'How to Get Away with Murder' aparece abraçando Fernanda Torres logo após entregar a estatueta.

A postagem rapidamente recebeu milhares de curtidas e comentários de fãs brasileiros, que fizeram questão de enaltecer o talento das duas atrizes. "Foi ela! A lenda que presenteou a nossa lenda", declarou um internauta. "As melhores mãos para entregar o prêmio a nossa Fernanda Torres", disse outro. "O Brasil te ama, Viola", falou um terceiro.

Viola Davis compartilha fotos com Fernanda Torres - Reprodução / Instagram

Ex-marido de Fernanda Torres celebra Globo de Ouro da atriz

A atriz Fernanda Torres está sendo reverenciada por amigos, familiares e fãs pela vitória no Globo de Ouro 2025 na noite de domingo, 5. A artista venceu a categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua interpretação no filme 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles.

Após a conquista do prêmio internacional, Fernanda recebeu diversas homenagens nas redes sociais, incluindo a de seu ex-marido, Gerald Thomas, com quem foi casada de 1991 a 1996. Em seu perfil oficial no Instagram, o dramaturgo compartilhou um vídeo do momento em que a brasileira foi anunciada como vencedora e a parabenizou pelo grande marco em sua carreira; confira detalhes!

