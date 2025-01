Ex-marido de Fernanda Torres, Gerald Thomas celebra Globo de Ouro da atriz

O dramaturgo Gerald Thomas parabenizou a atriz Fernanda Torres, sua ex-esposa, pela vitória no Globo de Ouro 2025: 'Importante para você'

A atriz Fernanda Torres está sendo reverenciada por amigos, familiares e fãs pela vitória no Globo de Ouro 2025 na noite de domingo, 5. A artista venceu a categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua interpretação no filme 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles.

Após a conquista do prêmio internacional, Fernanda recebeu diversas homenagens nas redes sociais, incluindo a de seu ex-marido, Gerald Thomas, com quem foi casada de 1991 a 1996. Em seu perfil oficial no Instagram, o dramaturgo compartilhou um vídeo do momento em que a brasileira foi anunciada como vencedora e a parabenizou pelo grande marco em sua carreira.

"Parabéns pela vitória, Nanda. Eu sei como isso é importante para você, apesar de sempre ser em nome do cinema brasileiro. Eu sei quem você é! Hoje eu ri com uma declaração sua. Parei, olhei pela janela… pensei na tua mãe [Fernanda Montenegro] e em flash and crash e ri. Parabéns", declarou ele na legenda.

Durante a madrugada desta segunda-feira, 6, Selton Mello, que atuou ao lado de Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui', também celebrou a conquista da amiga no Globo de Ouro. O ator esteve ao lado da artista durante o evento e publicou algumas fotos da comemoração nos bastidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gerald Thomas (@geraldthomas1)

O discurso de Fernanda Torres no Globo de Ouro

Ao subir no palco, Fernanda Torres fez um discurso de agradecimento e citou sua mãe, Fernanda Montenegro, que já foi indicada ao Globo de Ouro no passado pelo filme 'Central do Brasil' (1998), também de Walter Salles.

"Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu não sei se eu estava pronta. Isso foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter", iniciou a atriz.

"E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe, vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou e com tanto problema hoje em dia no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Globo de Ouro", completou.

Leia também: Globo de Ouro: veja a reação de Fernanda Montenegro ao ver Fernanda Torres premiada