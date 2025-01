Fernanda Montenegro lê carta aberta para a filha Fernanda Torres

Após ganhar o Globo de Ouro, Fernanda Torres recebeu uma belíssima homenagem da mãe Fernanda Montenegro, que leu uma carta aberta

No último domingo, 5, Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, por Ainda Estou Aqui, em que ela dá vida à Eunice Paiva.

Nesta segunda-feira, 6, Fernanda Montenegro deu uma entrevista para a Globo News e afirmou que nunca duvidou da vitória da filha. “Eu sabia que ela ia ganhar. Porque mistério esse não sei, mas eu sabia que minha filha ia ganhar esse prêmio. Bravo, minha filha, bravo”, disse ela.

Em seguida, a veterana pediu permissão para ler uma carta aberta para a filha e emocionou com a homenagem.

“Como mãe filha, ou filha e mãe, fizemos Fogo e Paixão, Traição e Redenção. Casa de Areia, filme de aceitação e premiações internacionais. Fernanda é comprovodamente escritora e cronista respeitada. Lida. O prêmio da Golden Globe pontua, reconhece e ilumina essa grande atriz brasileira que é Fernanda Torres. É um fato difícil de se alcançar. Eu sei na pele. Como artistas criadores, somos representantes de uma cultura altamente referencial, mas abaixo da linha do Equador. De vez em quando nós conseguimos atravessar essa linha e temos o reconhecimento internacional do nosso talento amplo e irrestrito. Estou muito feliz de ter vivido para isso até agora. Continuamos. O palco continua. A interpretação do ser humano com total liberdade continua. No teatro, por atores e atrizes", concluiu.

Vitória

A atriz Fernanda Torres é a vencedora da categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025. Na noite de domingo, 5, ela fez a alegria do Brasil ao conquistar o prêmio internacional por sua interpretação de Eunice no filme Ainda Estou Aqui.

Ao subir no palco, ela fez um discurso de agradecimento e citou sua mãe, Fernanda Montenegro, que já foi indicada ao Globo de Ouro no passado.

"Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu não sei se eu estava pronta. Isso foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter. E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe, vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou e com tanto problema hoje em dia no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Globo de Ouro", disse ela.

Antes da premiação, Torres confidenciou que não acreditava em sua vitória do Globo de Ouro em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo. "A chance de alguém falando português levar um prêmio desse tamanho é praticamente nula. Só de estar indicada para uma categoria tão incrível, de atriz em drama, eu já estourei meu champanhe. Então amanhã eu vou para lá com uma sensação de dever cumprido", afirmou ela.

Fernanda Torres concorreu na categoria contra Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet. A atriz trouxe para o Brasil um prêmio inédito para o cinema nacional.

O filme Ainda Estou Aqui também concorria na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, mas não venceu.

