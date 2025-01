Aconteceu! Após ser indicada ao Oscar de 'Melhor Atriz', internautas resgatam entrevista em que Fernanda Torres desacredita dessa possibilidade

Nesta quinta-feira, 23, os brasileiros celebraram com entusiasmo a indicação de Fernanda Torres ao Oscar na categoria de Melhor Atriz, junto com outras duas indicações do filme Ainda Estou Aqui. Comemorando esse marco na carreira da atriz, a web relembrou uma entrevista antiga em que ela duvidava da possibilidade de chegar à maior premiação do cinema.

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em 1992, Fernanda Torres relembrou uma conversa com seu tio, que disse sonhar em vê-la no Oscar. Na época, a atriz já havia sido premiada no Festival de Cannes, um dos mais renomados do cinema. "Tio Paulo não tem ideia da ralação e da sorte que é chegar até aqui. O Oscar não vai rolar nunca", disse ela.

Essa fala já foi suficiente para os internautas ressaltarem, com orgulho, que Fernanda estava "totalmente equivocada" na época - fazendo referência à história que ela contou no programa Que História é Essa, Porchat?, que virou meme na internet.

Durante entrevista à GloboNews nesta quinta-feira, 23, Torres reassistiu o momento e brincou sobre ser uma pessoa pessimista, mas que apenas Walter Salles, diretor de Ainda Estou Aqui, consegue ser mais pessimista do que ela.

Vale ressaltar que o filme Ainda Estou Aqui recebeu três indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres. No longa, a atriz dá vida a Eunice Paiva, uma advogada que enfrentou o desafio de reconstruir sua vida após a morte do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, assassinado durante a ditadura militar.

vocês viram a Fernanda Torres no programa Roda Viva em 98??



TO-TAL-MENTE equivocada pic.twitter.com/J638PH5VZ8 — pedro philippe (@pedrophilippe_) January 23, 2025

Quem são as concorrentes de Fernanda Torres no Oscar?

Fernanda Torres conquistou um novo marco em sua carreira! Após vencer o Globo de Ouro por sua atuação no filme 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, a artista brasileira foi indicada ao Oscar 2025 na categoria 'Melhor Atriz'.

O anúncio aconteceu na manhã desta quinta-feira, 23, durante a transmissão ao vivo das nomeações. A filha de Fernanda Montenegro, que também foi indicada ao prêmio há 26 anos, disputa a estatueta ao lado de outras grandes atrizes. Conheça suas concorrentes!

