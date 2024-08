Deborah Secco anuncia volta de Bruna Surfistinha 2: 'Não via a hora'

Após anos, Deborah Secco anuncia volta de uma de suas personagens mais conhecidas; atriz falou sobre 'Bruna Surfistinha 2'

A atriz Deborah Secco anunciou a volta de sua personagem Bruna Surfistinha. Em sua rede social, a famosa compartilhou um vídeo nesta quarta-feira, 31, já no traje do papel e falou sobre a continuação do filme que teve grande repercussão em 2011.

Após 13 anos, a artista comentou sobre viver novamente a personagem inspirada na história de Raquel Pacheco, uma empresária que era garota de programa e atriz de filmes adultos. Em 2005, a profissional compartilhou detalhes de sua carreira em um blog e a partir disso surgiu a história.

"Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo… Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas. Eu, @marcusbaldini@tvzerocinema e @imagemfilmes anunciamos, em primeira mão, a produção do longa-metragem Bruna Surfistinha 2, filme que em sua primeira versão levou mais de 2 milhões de brasileiros aos cinemas. Muito ansiosa @bsurfistinhaoficial! E vocês, estavam com saudades da Bruna?", escreveu Deborah Secco ao anunciar a novidade.

Nas últimas semanas, a atriz estava de férias com a filha, Maria Flor, do casamento vivido com Hugo Moura. Agora solteira, Deborah Secco está aproveitando para curtir com a herdeira. Ao lado da menina, a atriz já foi para Fernando de Noronha, Paris e até para o Quênia, país do leste da África, para fazer sáfari com a pequena. Antes do local, a famosa foi com Maria Flor para os EUA.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco tem mansão temática nos EUA

A atriz Deborah Secco tem uma mansão em Orlando, nos EUA, e que pode ser alugada por quem tem interesse e dinheiro. Isso mesmo, a famosa tem uma casa fora do Brasil com nove quartos temáticos, piscina, sala de jogos e muito mais.

Curtindo várias viagens com a filha, Maria Flor, fruto do casamento vivido com o ator Hugo Moura, pelo mundo, a musa já esteve na residência com eles e fez algumas fotos. Na ocasião, ela estava casada e concedeu uma entrevista para a CARAS e fotos no lar. Veja quanto custa o aluguel.