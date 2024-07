Deborah Secco mostra viagem diferenciada com a filha: 'Sonho'

Mais uma! Deborah Secco mostra fotos de nova viagem com a filha, Maria Flor, fora do Brasil; atriz escolheu destino original para curtir

A atriz Deborah Secco fez mais uma viagem internacional com sua filha, Maria Flor, de oito anos. Nesta quarta-feira, 24, a famosa compartilhou fotos encantadoras dos momentos que viveram durante sua passagem pelo Quênia, país do leste da África.

Separada há alguns meses do pai da herdeira, o ator Hugo Moura, a artista apareceu radiante curtindo os passeios com muita natureza. Além de fazerem safári e mais, a dupla ainda ficou hospedada em um hotel de luxo, onde puderem usufruir de várias comodidades.

"Mais momentos desse sonho que estou vivendo… Obrigada por cada segundo nesse paraíso", disse a atriz na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram as duas, que apareceram muito parecidas e até combinando looks. "Muito lindas", elogiaram os fãs.

Antes de irem para o Quênia, Deborah Secco e a filha foram para os EUA. E a diversão fora do Brasil não parou por aí, porque ela ainda viajaram para Paris, na França.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

A separação de Deborah Secco e Hugo Moura

Deborah Secco confirmou o fim do seu casamento com Hugo Moura ao site Gshow. Os dois estavam casados desde 2015, mas decidiram terminar o relacionamento há alguns meses e estariam lidando com a situação de forma discreta por conta de sua filha, Maria Flor.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", confirmou a equipe da artista ao Gshow.

Após o anúncio da separação, Deborah conversou com o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando e falou pela primeira vez sobre o término.“Um momento infeliz. Cada vez mais o Hugo tem gostado menos dessa exposição toda, dessa vida pública, mas continuamos trabalhando juntos. Quero sumir de cena e ficar quietinha”, contou ela, que mantém relação próxima com o ex-marido em prol de sua filha.