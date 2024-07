Deborah Secco tem mansão temática nos EUA; veja quanto é o aluguel

Em Orlando, nos EUA, Deborah Secco tem mansão com nove quartos temáticos e muito mais; casa pode ser alugada pelo público

A atriz Deborah Secco tem uma mansão em Orlando, nos EUA, e que pode ser alugada por quem tem interesse e dinheiro. Isso mesmo, a famosa tem uma casa fora do Brasil com nove quartos temáticos, piscina, sala de jogos e muito mais.

Curtindo várias viagens com a filha, Maria Flor, fruto do casamento vivido com o ator Hugo Moura, pelo mundo, a musa já esteve na residência com eles e fez algumas fotos. Na ocasião, ela estava casada e concedeu uma entrevista para a CARAS e fotos no lar.

Agora solteira, Deborah Secco está aproveitando para curtir com a herdeira. Ao lado da menina, a atriz já foi para Fernando de Noronha, Paris e até para o Quênia, país do leste da África, para fazer sáfari com a pequena. Antes do local, a famosa foi com Maria Flor para os EUA.

Para quem se interessa na casa com quartos temáticos da musa, o aluguel está saindo cerca de R$ 3 mil a diária, dependendo da época do ano. A casa fica a 11 quilômetros do Complexo da Disney, tem ar condicionado em todos os ambientes e comporta 19 pessoas. A famosa adquiriu a propriedade em 2020 com a irmã por cerca de R$ 5 milhões.

Veja as fotos que já foram divulgadas da mansão de Deborah Secco:

Foto: Nicolle Amboni

A separação de Deborah Secco e Hugo Moura

Deborah Secco confirmou o fim do seu casamento com Hugo Moura ao site Gshow. Os dois estavam casados desde 2015, mas decidiram terminar o relacionamento há alguns meses e estariam lidando com a situação de forma discreta por conta de sua filha, Maria Flor.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", confirmou a equipe da artista ao Gshow.

Após o anúncio da separação, Deborah conversou com o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando e falou pela primeira vez sobre o término.“Um momento infeliz. Cada vez mais o Hugo tem gostado menos dessa exposição toda, dessa vida pública, mas continuamos trabalhando juntos. Quero sumir de cena e ficar quietinha”, contou ela, que mantém relação próxima com o ex-marido em prol de sua filha.